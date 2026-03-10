Brayan Bello entre los jugadores de Boston que brillan en el Clásico, y el dirigente Cora lo destaca

Brayan Bello #66 de República Dominicana lanza durante la primera entrada contra Israel en el LoanDepot Park el 9 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( CARMEN MANDATO/GETTY IMAGES/AFP )

En el vestuario de los Red Sox, hay algunos casilleros temporalmente vacíos con las banderas de los países que los jugadores representan en el Clásico Mundial de Béisbol.

En una esquina, están los equipos de EE. UU. (Roman Anthony, Garrett Whitlock), Venezuela (Wilyer Abreu, Willson Contreras y Ranger Suárez), Países Bajos (Ceddanne Rafaela), México (Jarren Durán) y Gran Bretaña (Nate Eaton).

Al otro lado, hay banderas que representan a Japón (Masataka Yoshida) y China Taipéi (Tsung-Che Cheng). Al otro lado, están las de República Dominicana (Brayan Bello), Italia (Greg Weissert) y Puerto Rico (Jovani Moran).

Ningún equipo ha tenido tanta presencia en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) como los Medias Rojas, ya que sus jugadores siguen destacando en las listas e influyendo en los resultados gracias a su excelencia colectiva en el plato, en el montículo y en el campo.

"Los preparamos para el torneo", dijo el mánager de los Medias Rojas, Alex Cora. "Si van a darle un MVP a una organización por preparar a sus jugadores y tener un buen desempeño en el torneo, dánoslo a nosotros, porque [nuestros jugadores] han estado increíbles. Todos han sido magníficos".

Jornada productiva

Durante el día del pasado lunes, Brayan Bello se destacó en la victoria 10-1 de Dominicana sobre Israel, al lanzar cinco entradas de apenas un hit, una carrera y siete ponches, lo que tiene hizo sentir muy orgullosos a sus coaches en Fort Myers.

Por la noche, Roman Anthony (jonrón de tres carreras) y Jarren Durán (dos jonrones, asistencia en una jugada que dejó a Anthony en el plato) brillaron en la victoria de Estados Unidos por 5-3 sobre México, que fue salvada nada menos que por el as de los Medias Rojas, Garrett Whitlock.

También en la misma jornada para Puerto Rico, el relevista Jovani Moran lanzó dos entradas en blanco en la victoria por 4-1 sobre Cuba, lo que le permitió consolidarse como el segundo zurdo de Boston en el bullpen, detrás de Aroldis Chapman.

"Nos está yendo bien a nivel mundial", dijo el zurdo Payton Tolle. "Me parece genial ver a todos estos chicos teniendo tanto éxito y siendo parte importante de las victorias de sus equipos. Es realmente emocionante y creo que, cuando regresen, podremos aprovechar todo esto y aprovechar lo mejor de algunos de estos equipos que están jugando y tener un buen año".