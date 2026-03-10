Ondrej Satoria, el electricista checo que maniató a Japón en el Clásico Mundial

Ondrej Satoria de la República Checa lanza durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y la República Checa en el Tokyo Dome en Tokio el 10 de marzo de 2026. ( YUICHI YAMAZAKI / AFP )

En el Tokyo Dome, uno de los templos del béisbol mundial, donde las grandes figuras del deporte firman contratos millonarios y el equipo japonés suele imponer su poder ofensivo, un lanzador checo de 29 años logró capturar la atención del torneo con una actuación inesperada.

Se trata de Ondrej Satoria, un pitcher que combina su carrera deportiva con un empleo en una oficina en la República Checa y que en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 protagonizó uno de los momentos más comentados del torneo al contener durante varios episodios a la ofensiva de Samurai Japan.

El derecho, integrante del club Arrows Ostrava, lanzó 4 entradas y un tercio sin permitir carreras, en las que realizó 67 lanzamientos, de los cuales 45 fueron strikes.

Durante su actuación permitió seis imparables y ponchó a tres bateadores antes de abandonar el juego debido a las reglas del torneo que limitan la cantidad de pitcheos.

Aunque Japón terminó imponiéndose 9-0, gracias a un racimo de carreras en las entradas finales, la actuación de Satoria provocó la reacción del público local. Al abandonar el montículo fue despedido con una ovación de pie por los aficionados japoneses.

El lanzador que también trabaja en una oficina

Durante años, la historia de Satoria fue contada como la del "electricista" que se enfrentó a las grandes estrellas del béisbol internacional. Sin embargo, el propio jugador ha explicado que su trabajo cotidiano es distinto.

"Todos me conocen como electricista, pero no soy exactamente eso", aclaró en entrevistas recientes.

En su vida diaria, Satoria se encarga de gestionar documentación técnica y supervisar proyectos relacionados con instalaciones eléctricas, trabajo que realiza desde una oficina.

Su rutina es exigente. Según ha relatado, comienza el día a las 5:00 de la mañana, cumple una jornada laboral de ocho horas, regresa a casa con su familia y sus perros y, al caer la tarde, entrena béisbol a partir de las 6:00 p.m. con su equipo en la liga checa.

Ese equilibrio entre vida laboral y deporte ha convertido al lanzador en una de las figuras más singulares del torneo.

Inteligencia y control en el montículo

Ante una alineación japonesa repleta de jugadores profesionales de ligas internacionales, Satoria apostó por una estrategia basada en el control y la ubicación de sus lanzamientos.

Su objetivo era evitar el contacto fuerte y obligar a los bateadores rivales a conectar roletazos o batazos débiles.

El plan funcionó durante buena parte del partido. Japón tuvo dificultades para generar ofensiva sólida mientras el checo se mantuvo en la lomita.

La actuación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol 2026, especialmente por la diferencia de recursos entre ambos equipos.

Mientras Japón cuenta con estrellas de las Grandes Ligas y de la liga profesional nipona, Satoria forma parte de una selección que aún desarrolla su estructura competitiva.

El origen del pitcheo "El Trabajador"

La historia de Satoria en el Clásico Mundial comenzó antes de esta edición.

En el torneo de 2023, el lanzador llamó la atención del mundo del béisbol cuando logró ponchar a Shohei Ohtani con solo tres lanzamientos, una secuencia que rápidamente se volvió viral.

La clave fue su cambio de velocidad, un lanzamiento que él mismo bautizó como "Delník", palabra checa que significa "El Trabajador".

El origen del pitcheo es inusual. Según ha contado el propio Satoria, surgió cuando tenía 18 años, mientras estaba recostado en su cama jugando PlayStation y lanzaba una pelota al aire.

"Se llama así porque trabaja. Los bateadores le hacen swing y conectan roletazos", explicó el pitcher.

Después de aquel ponche, el propio Ohtani reconoció la calidad del lanzamiento cuando ambos coincidieron posteriormente en el estadio.

Una medalla como mayor orgullo

A pesar de la atención mediática que han generado sus actuaciones frente a Japón, Satoria ha señalado que su mayor orgullo deportivo no está relacionado con el Clásico Mundial.

Para él, el recuerdo más importante es la medalla de bronce obtenida por la República Checa en el Campeonato Europeo de 2025.

El lanzador ha contado que suele llevar esa medalla consigo en distintos momentos de su vida cotidiana, incluso cuando va al trabajo o realiza actividades al aire libre.

El logro representa el crecimiento del béisbol en un país donde el deporte históricamente ha tenido poca presencia.