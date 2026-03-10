Randy Arozarena explota contra Cal Raleigh tras desplante en el Clásico Mundial

Randy Arozarena de México atrapa una bola este lunes, en el calentamiento previo al partido del Clásico Mundial de Béisbol, entre Estados Unidos y México en el estadio Daikin Park, en Houston (Estados Unidos). ( EFE / CARLOS RAMÍREZ )

El enfrentamiento entre México y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, disputado en Houston, dejó algo más que el resultado deportivo.

El partido, que terminó con victoria estadounidense 5-3, estuvo marcado por un momento incómodo entre dos compañeros de equipo en las Grandes Ligas: Randy Arozarena y Cal Raleigh, ambos integrantes de los Marineros de Seattle.

El incidente ocurrió cuando el jardinero mexicano se dirigió a la caja de bateo y extendió la mano hacia Raleigh, receptor de la selección estadounidense, en un gesto que suele ser común entre compañeros de club cuando se enfrentan en torneos internacionales.

Sin embargo, el receptor no correspondió el saludo y dejó a Arozarena con la mano extendida frente a las cámaras de la transmisión oficial.

Reacción de Arozarena

Tras el encuentro, el jugador mexicano expresó su molestia durante una entrevista con el periodista Luis Gilbert, donde criticó la actitud de su compañero.

Arozarena comparó el gesto con la cordialidad que, según afirmó, recibió días antes por parte de los padres del receptor estadounidense en el hotel donde se hospedaban las selecciones.

Sus declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales y medios deportivos, lo que amplificó el episodio más allá del terreno de juego.

Explicaciones desde el béisbol

Aunque inicialmente el momento fue interpretado por algunos fanáticos como una falta de deportividad, analistas del béisbol han señalado que podría tener una explicación técnica.

El periodista Enrique Rojas, de ESPN, explicó que algunos receptores evitan estrechar la mano de los bateadores durante el juego para no transferir brea de pino, una sustancia pegajosa utilizada por los bateadores para mejorar el agarre del bate.

Si un receptor termina con esta sustancia en las manos, podría ser acusado de facilitar que el lanzador mejore el agarre de la pelota, lo que según las reglas puede derivar en sanciones o incluso en la expulsión del juego.

Antecedente en el Clásico

La situación no es completamente nueva para Arozarena. Durante el Clásico Mundial de 2023, el jardinero mexicano vivió un episodio similar con el receptor estadounidense Will Smith, en circunstancias comparables.

En esta ocasión, el dirigente de Estados Unidos, Mark DeRosa, indicó que Raleigh ya había advertido previamente a Arozarena que durante el partido no habría gestos amistosos.

“Le dijo: ‘No te voy a abrazar. No te voy a dar cariño. Vamos a competir’”, relató el dirigente.

Reacción en los Marineros de Seattle

La situación también generó comentarios en el campamento de entrenamiento de los Marineros de Seattle, donde ambos jugadores comparten equipo durante la temporada de las Grandes Ligas.

El manager del club, Dan Wilson, restó dramatismo al incidente y lo atribuyó a la intensidad competitiva del torneo.

Wilson señaló que planea conversar con ambos jugadores, aunque expresó confianza en que el respeto existente dentro del vestuario del equipo prevalecerá.

Mientras tanto, otros integrantes de los Marineros optaron por no comentar públicamente el episodio, calificándolo como un asunto delicado.