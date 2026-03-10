Payano valora dominicanidad de Pedro, David y Beltré en el Clásico Mundial

Desde la izquierda, los inmortales de Cooperstown y del deporte dominicano, David Ortíz, Pedrdo Martínez y Adrián Beltré junto a Felipe Payano, exministro de Deportes de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los Inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, Pedro Martínez y Adrián Beltré, sostuvieron un ameno encuentro con el exministro de Deportes (2004-2012), Felipe Jay Payano, luego del partido en el que República Dominicana derrotó 10-1 a Israel en el Clásico Mundial de Béisbol.

Durante la reunión, marcada por la dominicanidad, el orgullo patrio y la camaradería, Payano evocó los años de gloria de Ortiz, Martínez y Beltré en las Grandes Ligas, especialmente sus memorables etapas con Boston y Texas, donde se consolidaron como figuras de referencia y embajadores del país en el escenario internacional.

"Para mí es un verdadero honor compartir vivencias, anécdotas y experiencias con estas tres leyendas del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas", expresó Payano.

Recordó además que los tres exjugadores forman parte del grupo de asesores del equipo dominicano en el Clásico Mundial, junto a Juan Marichal, y que los cuatro también integran el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Payano, quien también integró en su juventud la Selección Nacional de Baloncesto, afirmó que durante su gestión al frente del Ministerio de Deportes brindó respaldo moral a numerosos atletas dominicanos que triunfan en escenarios internacionales, incluyendo peloteros de Grandes Ligas y jugadores de la NBA.

Asimismo, destacó la importancia del Programa de Apoyo a los Atletas de Alto Rendimiento (PARNI), iniciativa que —según señaló— fortaleció el respaldo institucional al deporte dominicano desde su creación en 1998.