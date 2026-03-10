El dirigente de Venezuela resta importancia al partido con Dominicana en el Clásico

Omar López dirige a Venezuela por segundo Clásico en fila. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque el enfrentamiento entre Venezuela y República Dominicana siempre despierta expectativas entre los aficionados del Caribe, el dirigente venezolano Omar López considera que el partido entre ambas selecciones en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol no tiene el mismo peso competitivo que tendría en etapas más avanzadas del torneo.

En declaraciones a la prensa, López explicó que el contexto del grupo reduce la presión del resultado inmediato, especialmente porque ambos equipos ya tienen asegurado su pase a la siguiente fase.

"Yo creo que sería más importante si nos enfrentamos en cuartos de final o en una semifinal", expresó el estratega al analizar el significado del duelo caribeño dentro de la fase inicial del campeonato.

El piloto destacó que, aunque siempre existe rivalidad deportiva entre ambos países, la prioridad en este momento es mantener la salud del equipo y seguir afinando detalles de cara a los partidos decisivos que vendrán más adelante en el torneo.

"Los dos equipos están clasificados, por decirlo de alguna manera, y sabemos la calidad que tienen los dos rosters", comentó López.

Venezuela y República Dominicana llegan al choque con plantillas repletas de talento de Grandes Ligas, lo que convierte el duelo en uno de los más atractivos de la fase de grupos.

Sin embargo, el dirigente venezolano reiteró que el enfoque principal de su equipo no es dramatizar el resultado de este partido específico.

Para López, un eventual enfrentamiento entre ambos conjuntos en instancias posteriores tendría una carga competitiva mucho mayor.

"Si este juego fuera en cuartos de final o en una semifinal, entonces sí sería un partido con mucha más importancia", señaló.

La estrategia para ganar

Aun así, el estratega reconoció que su equipo saldrá al terreno con la intención de competir al máximo nivel y continuar consolidando el buen momento mostrado durante el torneo.

"Lo importante es atacar a los bateadores, trabajar adelante en la cuenta y no desperdiciar pitcheos", explicó el mánager, quien considera que la disciplina desde el montículo será clave para contener una alineación conocida por su poder ofensivo.

El duelo entre Venezuela y la República Dominicana mantiene un atractivo especial por la cercanía cultural y el enorme talento de ambos países en el béisbol internacional, por lo que incluso en fase de grupos suele generar una gran atención mediática.

"Tienes que darles respeto igual por igual, no importa el nombre que sea", expresó López, consciente de que el duelo entre Venezuela y República Dominicana suele convertirse en uno de los más intensos del torneo.

Sin embargo, desde el punto de vista del dirigente venezolano, el verdadero peso de esta rivalidad podría sentirse más adelante, cuando cada juego sea de eliminación directa y el camino hacia el título del Clásico esté en juego.