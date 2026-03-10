Previo al esperado juego, Pujols pone el foco más allá de Venezuela: "Vinimos a ganarle al mundo"

Albert Pujols, dirigente dominicano, asegura que el objetivo de República Dominicana es ganar el Clásico Mundial de Béisbol. ( DIARIO LIBRE/CARLOS SÁNCHEZ G. )

Con marca perfecta de 3-0 en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de República Dominicana se prepara para enfrentar este miércoles a Venezuela, en un juego que definirá el primer lugar del grupo y decidirá cuál de los dos equipos se enfrentará a la selección de Corea del Sur en los cuartos de final.

El dirigente dominicano, Albert Pujols, aseguró que el equipo mantiene su enfoque en el objetivo principal: conquistar el campeonato, más allá de cualquier rival que se presente en el camino.

"Nosotros no venimos aquí a ganarle a un equipo. Todo el mundo se está enfocando en Venezuela para el juego de este miércoles, si bien es importante, pero nosotros vinimos aquí a ganarle al mundo", expresó Pujols en una entrevista desde los campos de entrenamiento para VTV 32.

República Dominicana buscará este miércoles mantener su invicto y asegurar el primer lugar del grupo frente a Venezuela. En caso de ganar, la selección se enfrentará a Corea del Sur en la siguiente ronda, pero en caso de perder frente a Venezuela, entonces su siguiente rival sería Japón.

Pujols destacó que independientemente del juego contra Venezuela para ganar, tarde o temprano podrías estar enfrentando a Japón.

"Así que no importa. Primero hay que respetar todo. La primera ronda no hay equipo débil, la segunda ronda no hay equipo débil, la tercera ronda no hay equipo débil, la final tú sabes que no va a haber nadie débil", indicó.

¿Estados Unidos tiene el mejor equipo?

Pujols también reaccionó a los comentarios del dirigente de Estados Unidos, Mark De Rosa, quien afirmó que su selección tiene el mejor equipo del torneo antes de su enfrentamiento con el conjunto mexicano.

El dominicano restó importancia a esas declaraciones y destacó que mantiene una buena relación con el estratega estadounidense.

"Mark De Rosa es un tremendo amigo mío. Son cosas que quizás no la quiso decir así, o quizás la gente la interpretó diferente, pero nuestro enfoque, de verdad, está entre nosotros. Tratar de enfocarnos en nuestra meta, que es ganar.", explicó.

Ser parte de la gloria

Pujols indicó que el equipo dominicano busca emular la histórica actuación del conjunto campeón en 2013.

"No solamente es la responsabilidad que tenemos con nuestro país, sino también el orgullo de nosotros. Nosotros queremos ser parte de la historia que el equipo del 2013 logró", señaló.

¿Por qué no celebra en el dugout? Lo aprendió de Tony La Russa

Durante el torneo, algunos fanáticos han notado la actitud calmada del dirigente dominicano en el dugout. Pujols explicó que, aunque disfruta cada victoria, prefiere mantener la compostura como señal de respeto al rival.

"Yo lo estoy gozando, pero no necesariamente tengo que expresarlo con mi cuerpo... El show es de los peloteros. Cuando logremos nuestro objetivo de ganar el torneo, ahí ustedes me van a ver disfrutando", dijo.

El dirigente agregó que esa filosofía la aprendió durante su carrera en Grandes Ligas bajo la dirección de Tony La Russa, quien fue manager de varios equipos, entre estos los Cardenales de San Luis, donde el dominicano jugó del 2001 al 2011, época en que estuvo La Russa en dicho equipo.

"Eso lo aprendí a través de managers como Tony La Russa y también con la experiencia. Hay que respetar al equipo rival, porque muchas cosas pueden pasar en el juego", explicó.

La conversación con Juan Soto

Pujols también reveló detalles del momento en que consideró retirar a Juan Soto durante el partido ante Países Bajos, cuando República Dominicana tenía ventaja de nueve carreras y estaba cerca de ganar el juego por nocaut.

El dirigente explicó que inicialmente pensó darle descanso al estelar jardinero, pero una conversación directa con el jugador cambió la decisión.

"Yo fui donde Soto y le dije: ´¿Qué tú crees si te doy un descansito?´. Y él me dijo: ´No, déjame terminar esto aquí´", relató Pujols.

El estratega dominicano destacó que la comunicación y el respeto entre dirigente y jugadores es clave dentro del equipo.

"Yo fui pelotero y sé cómo se siente eso. Y Soto se sintió que iba a coger un buen turno", afirmó Pujols sobre el turno en que la estrella dominicana de los Mets conectó cuadrangular para propinarle un nocaut a Países Bajos.