Ronald Acuña Jr. anticipa ansiedad y adrenalina contra RD: "Tenemos que controlar las emociones"

Con la clasificación asegurada tras la victoria sobre Nicaragua, la atención en el grupo D (y en prácticamente todo el Clásico), se centra ahora en el choque de Venezuela contra República Dominicana.

Este duelo determinará el rival de Japón en cuartos de final, y Acuña cree que controlar las emociones será crucial para los peloteros que estarán involucrados en el partido.

"Es importante controlar la ansiedad, la adrenalina", dijo Acuña. "Vamos a tener 40,000 personas aquí en el estadio. Hay una rivalidad clásica entre ambos países y esperamos ganar. Solo tenemos que controlar nuestras emociones", dijo Acuña Jr. en rueda prensa tras el partido del lunes pasado.

Acuña Jr. en el Clásico

La actuación de Ronald Acuña Jr. en el Clásico Mundial 2026 ha sido una de las más destacadas del torneo, liderando a la selección de Venezuela como primer bate y figura ofensiva.

Durante la fase de grupos ha mostrado su combinación de poder, velocidad y capacidad de embasarse, siendo clave para que Venezuela se mantenga invicta y clasifique a la siguiente ronda.

Su actuación más impresionante llegó contra Nicaragua, en la victoria de Venezuela 4-0, donde fue protagonista directo en casi toda la ofensiva.

Acuña terminó el juego de 3-3, con un jonrón de 402 pies, dos carreras impulsadas, dos anotadas, una base robada y un boleto, participando en las primeras tres carreras del equipo.

Además, abrió el marcador al embasarse, robar segunda y anotar, luego conectó el cuadrangular en la tercera entrada y en la quinta produjo otra carrera con un sencillo. Su desempeño fue tan dominante que prácticamente generó toda la ofensiva venezolana en ese partido.