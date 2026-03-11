Si alguien hubiera dicho hace un tiempo que en el lineup de República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026 aparecería un receptor llamado Austin Wells, más de uno habría revisado dos veces la pizarra. Pero ahí está: receptor de los Yankees, integrante titular del roster dominicano y, de paso, uno de los nombres más curiosos de esta versión del equipo.

Y es que Austin Kenneth Wells también es Fernández. El muchacho nació y creció en Estados Unidos, juega con los Yankees, pero del lado materno tiene raíces dominicanas.

Su madre, Michelle Fernández, desciende de familias dominicanas vinculadas a San Pedro de Macorís, La Romana y Cenoví, lo que le abre la puerta para uniformarse con República Dominicana en el torneo.

Austin Wells y su elegibilidad

O sea: no fue un invento ni un préstamo emocional de última hora. Wells juega con Dominicana porque puede jugar con Dominicana y roba aquella frase que el relevista Dellin Betances hizo suya: "Los dominicanos nacemos donde nos da la gana".

Las reglas del Clásico permiten representar a un país si el jugador tiene vínculo familiar directo, como padre, madre o abuelos nacidos allí, y ese es precisamente su caso por la línea materna. El propio documento subido sobre su elegibilidad resume que Wells es elegible gracias a su madre y que él mismo ha explicado que asumió esa participación por esa ascendencia familiar.

La historia se pone mejor cuando él mismo habla del ambiente. En una entrevista citada por Sports Illustrated en español, Wells dijo que no había vivido algo parecido al ambiente que encontró alrededor del equipo dominicano, y también explicó que jugar con el conjunto que dirige Albert Pujols fue una decisión que fue madurando hasta decir que sí.

Y además Wells no viene de bola. En el partido del 8 de marzo conectó un jonrón de dos carreras en la victoria 12-1 sobre Países Bajos, un juego en el que la ofensiva dominicana volvió a parecer una fábrica de ruido, cadenas y batazos largos.

Wells además tiene pedigree de estrella. En 2024 fue tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Americana y en 2025 pegó 21 jonrones, una cifra que lo colocó entre los catchers con más poder en Grandes Ligas.