Clásico Mundial de Béisbol

¿En casa o en la calle? Guía definitiva para ver a RD vs Venezuela en el Clásico Mundial

Televisión abierta, pantalla gigante y bares: todas las opciones para ver el RD vs Venezuela

    Expandir imagen
    ¿En casa o en la calle? Guía definitiva para ver a RD vs Venezuela en el Clásico Mundial
    Jugadores de Dominicana celebran este lunes, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Israel y República Dominicana en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). (EFE/ ALBERTO BOAL)

    ¿En casa o en la calle? Aquí está el listado definitivo para ver el tan esperado choque entre República Dominicana vs Venezuela en el Clásico Mundial desde cualquier rincón de República Dominicana

    Si hay una noche para ponerse la gorra, sacar la bandera y gritar frente a una pantalla, es esta. El duelo entre República Dominicana y Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete paralizar al país, y la buena noticia es que no importa dónde estés: en tu casa, en el Malecón o en un bar con amigos, siempre habrá una pantalla lista para el juego.

    Aquí tienes la guía completa para no perderte ni un pitcheo.

    Primero lo importante: la hora del juego

    El partido República Dominicana vs. Venezuela se juega este miércoles 11 de marzo a las 8:00 p.m. (hora dominicana).

    Si quieres vivir el ambiente desde temprano, algunos lugares comienzan actividades desde las 7:00 de la noche.

    Opción 1: Ver el juego desde tu casa (la más fácil).

    Si prefieres la comodidad del sofá, hay varias formas de ver el partido sin pagar nada.

    Televisión abierta en República Dominicana

    Estos canales transmitirán el juego:

    • TeleantillasCanal 2
    • VTV – Canal 32
    • CoralCanal 39

    Todos forman parte de la red de televisión que transmite el torneo en el país. 

    Cobertura del partido Venezuela.

    Tip rápido: si no tienes cable, puedes verlo por televisión digital terrestre o antena.

    Opción 2: Verlo online desde tu celular o computadora

    Si no tienes TV cerca, todavía hay salida.

    • Streaming oficial del Clásico Mundial
    • MLB.TV (suscripción internacional)
    • BeisbolPlay (plataforma de streaming del torneo)

    Ambos servicios transmiten todos los juegos del torneo mediante suscripción

    En Estados Unidos, el encuentro forma parte de la cobertura del torneo que realiza FOX Sports, con transmisiones distribuidas entre FS1, FS2, FOX y FOX Deportes, además de plataformas digitales como la aplicación de FOX y servicios de streaming asociados.

    También existe otra alternativa:

    Teleantillas.com.do transmite su señal en vivo, por lo que el juego puede verse gratis por internet desde República Dominicana

    Opción 3: Ver el juego en la calle (modo fanático real)

    Si quieres sentir que estás en un estadio sin estar en el estadio, hay una opción oficial: pantalla gigante en el Malecón.

    La Alcaldía del Distrito Nacional instalará una transmisión pública del partido en:

    • Plaza Santo Domingo (Malecón)
    • Desde 7:00 p.m.
    • Entrada gratuita

    La invitación es ir con familia, amigos y banderas dominicanas para vivir el ambiente del Clásico en grande. 

    Opción 4: Verlo en bares y restaurantes (modo celebración)

    Muchos locales del país también tendrán pantallas listas para el juego.

    Santo Domingo

    Likha Food Park

    Acrópolis Center / TGI Fridays

    Plaza La Jacobo

    La Gomera (Naco)

    Biker Burguer (Av. Sarasota)

    Santiago

    Foodtropolis

    RealFoodPark

    San Cristóbal

    Gladiador Bistro

    La mayoría de estos lugares no cobra entrada, solo consumo

    Eso sí, llega temprano porque los juegos del clásico suelen llenar los locales.

    En resumen: no hay excusas

    Para este partido hay pantallas por todas partes:

    • Televisión abierta (Teleantillas 2, VTV 32, Coral 39)
    • Streaming online (MLB.TV, BeisbolPlay o señal web de Teleantillas)
    • Pantalla gigante pública en el Malecón
    • Bares y restaurantes en Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal

    Así que decide el plan:

    En casa con la familia

    En la calle con cientos de fanáticos

    O en un bar celebrando cada jonrón

    Lo único seguro es que esta noche República Dominicana juega... y todo el país estará mirando.

