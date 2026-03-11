¿En casa o en la calle? Guía definitiva para ver a RD vs Venezuela en el Clásico Mundial

Jugadores de Dominicana celebran este lunes, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Israel y República Dominicana en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). ( EFE/ ALBERTO BOAL )

¿En casa o en la calle? Aquí está el listado definitivo para ver el tan esperado choque entre República Dominicana vs Venezuela en el Clásico Mundial desde cualquier rincón de República Dominicana

Si hay una noche para ponerse la gorra, sacar la bandera y gritar frente a una pantalla, es esta. El duelo entre República Dominicana y Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol 2026 promete paralizar al país, y la buena noticia es que no importa dónde estés: en tu casa, en el Malecón o en un bar con amigos, siempre habrá una pantalla lista para el juego.

Aquí tienes la guía completa para no perderte ni un pitcheo.

Primero lo importante: la hora del juego

El partido República Dominicana vs. Venezuela se juega este miércoles 11 de marzo a las 8:00 p.m. (hora dominicana).

Si quieres vivir el ambiente desde temprano, algunos lugares comienzan actividades desde las 7:00 de la noche.

Opción 1: Ver el juego desde tu casa (la más fácil).

Si prefieres la comodidad del sofá, hay varias formas de ver el partido sin pagar nada.

Televisión abierta en República Dominicana

Estos canales transmitirán el juego:

Teleantillas – Canal 2

– VTV – Canal 32

Coral – Canal 39

Todos forman parte de la red de televisión que transmite el torneo en el país.

Cobertura del partido Venezuela.

Tip rápido: si no tienes cable, puedes verlo por televisión digital terrestre o antena.

Opción 2: Verlo online desde tu celular o computadora

Si no tienes TV cerca, todavía hay salida.

Streaming oficial del Clásico Mundial

del MLB.TV ( suscripción internacional)

( internacional) BeisbolPlay (plataforma de streaming del torneo)

Ambos servicios transmiten todos los juegos del torneo mediante suscripción.

En Estados Unidos, el encuentro forma parte de la cobertura del torneo que realiza FOX Sports, con transmisiones distribuidas entre FS1, FS2, FOX y FOX Deportes, además de plataformas digitales como la aplicación de FOX y servicios de streaming asociados.

También existe otra alternativa:

Teleantillas.com.do transmite su señal en vivo, por lo que el juego puede verse gratis por internet desde República Dominicana.

Opción 3: Ver el juego en la calle (modo fanático real)

Si quieres sentir que estás en un estadio sin estar en el estadio, hay una opción oficial: pantalla gigante en el Malecón.

La Alcaldía del Distrito Nacional instalará una transmisión pública del partido en:

Plaza Santo Domingo (Malecón)

Desde 7:00 p.m.

Entrada gratuita

La invitación es ir con familia, amigos y banderas dominicanas para vivir el ambiente del Clásico en grande.

Opción 4: Verlo en bares y restaurantes (modo celebración)

Muchos locales del país también tendrán pantallas listas para el juego.

Santo Domingo

Likha Food Park

Acrópolis Center / TGI Fridays

Plaza La Jacobo

La Gomera (Naco)

Biker Burguer (Av. Sarasota)

Santiago

Foodtropolis

RealFoodPark

San Cristóbal

Gladiador Bistro

La mayoría de estos lugares no cobra entrada, solo consumo.

Eso sí, llega temprano porque los juegos del clásico suelen llenar los locales.

En resumen: no hay excusas

Para este partido hay pantallas por todas partes:

Televisión abierta (Teleantillas 2, VTV 32 , Coral 39)

(Teleantillas 2, , Coral 39) Streaming online ( MLB.TV , BeisbolPlay o señal web de Teleantillas)

online ( , o señal web de Teleantillas) Pantalla gigante pública en el Malecón

pública en el Bares y restaurantes en Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal

Así que decide el plan:

En casa con la familia

En la calle con cientos de fanáticos

O en un bar celebrando cada jonrón

Lo único seguro es que esta noche República Dominicana juega... y todo el país estará mirando.