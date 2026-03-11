¿Dónde ver el partidazo Venezuela vs. República Dominicana del Clásico Mundial?

Austin Wells celebra después de conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada contra el Reino de los Países Bajos en el loanDepot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami. ( AFP / CARMEN MANDATO )

El enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 es uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Pool D, que se disputa en el loanDepot Park de Miami.

Para República Dominicana, el partido podrá verse en televisión abierta a través de VTV Canal 32, Teleantillas y Coral 39, cadenas que poseen los derechos de transmisión del torneo en el país.

Tienen por igual los derechos de transmitir todo el campeonato.

En Estados Unidos, el encuentro forma parte de la cobertura del torneo que realiza FOX Sports, con transmisiones distribuidas entre FS1, FS2, FOX y FOX Deportes, además de plataformas digitales como la aplicación de FOX y servicios de streaming asociados.

El partido entre dominicanos y venezolanos está programado para las 8:00 de la noche (hora dominicana), en un choque clave dentro del grupo que también integran Países Bajos, Israel y Nicaragua. El ganador quedará como el campeón del Grupo D.

República Dominicana lidera la serie 4-1 en sus duelos contra Venezuela.