De todos los "clubbies", le tuvo que tocar una estrella en esas funciones al equipo de República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol.

Es el artífice de la famosa chaqueta que todos vemos a través de la pantalla se le coloca a algún pelotero dominicano, en especial tras un cuadrangular. Bien se le puede llamar el "home run jacket".

¡Ups! Pero claro, primero ¿qué es un "clubby"? Es el asistente de clubhouse en un equipo de béisbol, sea en Grandes Ligas o en nuestra pelota dominicana.

Troy Timney es el autor de esta chaqueta alusiva con los colores de la bandera dominicana y la misma fue fabricada en Estados Unidos, informa el gerente del equipo dominicano Nelson Cruz.

Timney es el clubby de los bicampeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles y ganó el premio de "Clubby del año" en 2023 como juego de estrellas, informa Cruz.

"Entonces me dijo que quería participar en el Clásico, ser el clubby del Clásico y yo le dije que Dios mediante él iba a serlo", dijo Cruz desde Miami a Diario Libre.

Y no es lo único. Tiene varias virtudes que pocos se conocen por asunto de discreción. "Él es muy creativo, no solamente con eso, son muchos los detalles que él ha ejecutado para que los jugadores se sientan cómodos. Él es muy creativo", destaca Cruz.

Esos "detalles", explica "obviamente no se pueden conversar ni hablar porque son internos".

Una tradición en GL

En las Grandes Ligas existen reconocimientos similares. Una tendencia reciente que crece con los años y que algunos equipos adoptan para sus jugadores.

Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, le han entregado el "tridente de Neptuno", toda vez que suena un bambinazo.

Los Azulejos de Toronto han visto en más de una ocasión a Vladimir Guerrero Jr. colocarse o él mismo colocarla la pesada cadena del jonrón (home run chain).

Oneil Cruz ha festejado en varias la "sword celebration" (celebración de la espada) tras un jonrón y de esa manera cada equipo, no todos los clubes, tienen su formato.

Los Medias Rojas de Boston con su "home run cart" (carrito de lavandería) y los Cerveceros de Milwaukee con su "home run celebration slide", también se encuentran entre los equipos que festejan los cuadrangulares con su forma característica.