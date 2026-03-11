Con este resultado Estados Unidos quedaría fuera del Clásico Mundial de Béisbol

Bryce Harper #24 de los Estados Unidos observa durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Daikin Park el 10 de marzo de 2026 en Houston, Texas. ( AFP )

La selección de Estados Unidos se metió inesperadamente en problemas en el Clásico Mundial de Béisbol luego de sufrir una sorpresiva derrota 8-6 frente a Italia la noche del martes, un resultado que deja su destino fuera de sus propias manos en la fase de grupos.

El revés coloca ahora a los estadounidenses en una posición incómoda dentro del Grupo B, ya que su clasificación a los cuartos de final dependerá de lo que ocurra en el último partido del grupo entre Italia y México, programado para la noche del miércoles.

El peor escenario posible para Estados Unidos sería quedar eliminado tras cuatro partidos de la fase de grupos, algo que podría ocurrir si México vence a Italia en un encuentro de pocas carreras.

En ese caso, se activaría un complejo sistema de desempate que podría dejar fuera al equipo norteamericano a pesar de su récord positivo.

Estados Unidos terminó su participación en el grupo con marca de 3-1.

Durante el fin de semana venció con facilidad a Brasil y a Gran Bretaña, luego superó 5-3 a México el lunes y finalmente sufrió la inesperada derrota ante Italia el martes.

El partido entre Italia y México será el último del Grupo B y definirá las dos selecciones que avanzarán a la ronda eliminatoria de ocho equipos.

Un trabuco

Sobre el papel, Estados Unidos llegó al torneo como uno de los grandes favoritos al título. Su alineación incluye figuras estelares como Aaron Judge, Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Kyle Schwarber y Cal Raleigh, mientras que su rotación cuenta con los actuales ganadores del premio Cy Young, Tarik Skubal y Paul Skenes.

Sin embargo, una sola noche complicada frente a los bates encendidos de Italia cambió completamente el panorama.

Los escenarios

Ahora Estados Unidos necesita ayuda para avanzar. Hay dos escenarios posibles para que continúe en el torneo.

El primero es el más sencillo: si Italia derrota a México. En ese caso, los italianos terminarían invictos con marca de 4-0 y ganarían el grupo, mientras que Estados Unidos quedaría segundo con 3-1, por delante de México (2-2).

El segundo escenario es más complicado. Si México derrota a Italia, se produciría un triple empate en el primer lugar con récord de 3-1 entre Estados Unidos, México e Italia. Entonces entrarían en juego las reglas de desempate del torneo.

En el Clásico, cuando tres equipos terminan empatados, se utiliza un sistema basado en estadísticas de los enfrentamientos directos. El primer criterio es el cociente de carreras permitidas dividido entre los outs defensivos registrados en los juegos entre los equipos empatados. El equipo con el número más bajo obtiene la mejor posición.

El segundo criterio es similar, pero utilizando carreras limpias permitidas. Si el empate persiste, se recurre al promedio de bateo colectivo en esos partidos y, como último recurso, a un sorteo.

Tras los partidos disputados hasta el martes, Estados Unidos tiene el mejor cociente con 11 carreras permitidas en 54 outs defensivos (0.2037). México presenta 5 carreras en 24 outs (0.2083) y Italia 6 carreras en 27 outs (0.2222).

Curiosamente, dos jonrones tardíos de Peter Crow-Armstrong contra Italia podrían terminar siendo decisivos, ya que empeoraron el cociente del equipo europeo.

De cara al partido del miércoles, los fanáticos estadounidenses tienen tres razones claras para seguir el encuentro: que Italia gane, que México anote al menos cinco carreras y que el partido no se extienda a entradas extras.

Si México anota cinco o más carreras en un juego de nueve entradas, incluso perdiendo, eso podría ser suficiente para que Estados Unidos avance. Pero una victoria mexicana de pocas anotaciones, como 4-2, significaría la eliminación de uno de los grandes favoritos del torneo.