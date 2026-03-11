El escenario que deja a Estados Unidos fuera del Clásico Mundial de Béisbol

Jugadores de Estados Unidos celebran tras ganar este lunes, un partido del Clásico Mundial de Béisbol frente a México en el estadio Daikin Park en Houston (Estados Unidos). ( EFE )

Tras una sorpresiva derrota 8-6 ante Italia en el Daikin Park de Houston, la selección de Estados Unidos pasó de una posición cómoda a una situación de incertidumbre, quedando al borde de una eliminación temprana en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

A pesar de contar con una plantilla llena de figuras y de haber sido considerada una de las favoritas del torneo, el equipo dirigido por Mark DeRosa ya no controla su propio destino y depende del resultado del último partido del Grupo B entre México e Italia.

A continuación se detallan los escenarios matemáticos que podrían definir el futuro del conjunto estadounidense.

El escenario de eliminación: una victoria ajustada de México

El mayor riesgo para Estados Unidos surge si se produce un triple empate con récord de 3-1 entre México, Italia y Estados Unidos.

En ese caso, el criterio de desempate del torneo establece que se utilizará el promedio de carreras permitidas dividido entre los outs defensivos registrados en los juegos disputados entre los equipos involucrados.

Bajo ese escenario, Estados Unidos quedaría eliminado si México derrota a Italia anotando cuatro carreras o menos.

Esto significa que cualquier victoria mexicana por debajo de un marcador de 5-0 en un juego de nueve entradas favorecería a Italia y México, dejando fuera a los estadounidenses.

En términos más específicos, si México gana permitiendo hasta cinco carreras y anotando seis o menos, el promedio de carreras permitidas favorecería tanto a la selección italiana —conocida como la Azzurra— como al Tricolor, relegando a Estados Unidos al tercer lugar del grupo.

Cómo puede clasificar Estados Unidos

Para que Estados Unidos avance a los cuartos de final, necesita que ocurra uno de los siguientes escenarios:

Victoria de Italia.

Si Italia derrota a México por cualquier marcador, el equipo europeo terminaría invicto con récord de 4-0 y avanzaría como líder del grupo. En ese caso, Estados Unidos clasificaría automáticamente como segundo lugar.

Victoria amplia de México.

Si México gana el partido anotando cinco o más carreras, el promedio de carreras permitidas de Italia empeoraría lo suficiente como para que Estados Unidos —que actualmente posee un coeficiente de 0.203— supere a los italianos y obtenga el segundo puesto del grupo junto a México.

Un error de cálculo y un precedente histórico

La tensión alrededor del equipo estadounidense aumentó después de que el manager Mark DeRosa reconociera haber cometido un error al declarar públicamente, antes del juego contra Italia, que su selección ya tenía asegurado el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, el resultado ante Italia cambió por completo el panorama.

Hasta el momento, el pitcheo estadounidense ha permitido 11 carreras en el torneo, una cifra que deja al equipo en una posición vulnerable en caso de desempate.

Cabe recordar que Estados Unidos nunca ha sido eliminado en la primera ronda en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Además, el equipo ha disputado la final en las dos ediciones más recientes del torneo.

Por ello, una eliminación en esta etapa representaría una de las mayores sorpresas en la historia del certamen.

Mientras tanto, el capitán Aaron Judge y el resto del equipo deberán esperar el resultado del duelo entre México e Italia, que se disputará este miércoles, para conocer si continúan con vida en el torneo o si se consuma una eliminación inesperada.