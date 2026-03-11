Juan Soto advierte a fanáticos por el juego de hoy : "No es una guerra, es un show, disfrútenlo"

Juan Soto celebra luego de conectar un jonrón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

En el momento en el que las expectativas crecen antes del partido de República Dominicana contra Venezuela a las 8:00pm en el loanDepot Park de Miami, Juan Soto avisó que el ánimo de ambas fanaticadas debe ser el de disfrutar y no el de rivalizar de manera negativa.

"No hay ninguna guerra, con ningún equipo. Con todos tenemos hermandad. Le digo a los fanáticos que se disfruten el show. Cuando se junta tanto talento en un terreno de juego, eso no se ve todos los días. Es como un Juego de Estrellas pero jugando al cien por ciento. A la gente que lo tome como un show y que lo disfruten", dijo Soto al periodista Enrique Rojas para el programa radial Grandes en los Deportes.

Soto además señaló que en ese choque de talento beisbolero al más alto nivel, el disfrute del espectáculo que se espera no le quita el enfoque de ir a buscar el triunfo para Dominicana.

"Será una fiesta, tanto talento que tienen los venezolanos y los dominicanos, será algo bien bonito. Vamos a tratar de disfrutarlo al cien por ciento, y trataremos de llevarnos la victoria, no será fácil, pero nosotros vamos con todo en busca de la victoria", indicó.

El outfieder criollo se fue de 5-2 con un empujada en el encuentro entre ambos paises en el Clásico Mundial del 2023, en el que Venezuela venció a Dominicana por 5-1.

Desde el primer Clásico Mundial en 2006, las dos selecciones nacionales se han enfrentado en cinco ocasiones, y los dominicanos llevan ventaja en la serie particular por 4-1.

Preparación, sin descanso

Al ser consultado sobre por qué el equipo dominicano prefirió entrenar en vez de tomarse el día libre ayer, Soto señaló que fue una decisión que en principio la motivó el capitán Manny Machado, y que todos los peloteros apoyaron.

"Todo empezó con Manny Machado, él tomó la iniciativa que estuvieramos aquí, que hiciéramos algún movimiento, para seguir con la misma vibra que tenemos", puntualizó.