La ofensiva intimidante de RD: paciencia en el plato, respuesta letal

Los batazos de Junior Caminero, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr. y Oneil Cruz tienen a más de 11 millones de dominicanos gozando, pero esos palos no dicen todo de lo bien lubricada que está esa ofensiva, que no respeta lanzador, así fueran de los Tigres de Detroit o los de Nicaragua.

Con un partido jugado menos que los del grupo que se disputó en Tokio, el equipo quisqueyano lidera el Clásico Mundial de Béisbol en OPS (1.180), en cuadrangulares (9) y comparte la punta en carreras anotadas (34) con Japón si bien los nipones llevan un partido más.

En una alineación donde abundan los bateadores de poder (quienes también suelen poncharse mucho) un detalle que sale a relucir es la buena vista y paciencia con que ha respondido la alineación.

Turnos de calidad

El equipo duartiano va de líder en el departamento de OBP o de embasarse (.488) gracias al alto volumen de bases por bolas que ha recibido.

En 25 entradas el grupo negoció 29 boletos y solo se ponchó 13 veces. Un número de bases por bolas que ha garantizado haya hombres en las almohadillas cuando han llegado los extrabases, 15 en total al sumar a los jonrones, cinco dobles y un triple.

Lideran boletos

Manny Machado encabeza al grupo, con siete boletos, seguido por Tatis Jr. (6). El Ministro de Defensa ha pisado la goma cuatro veces y el Bebo cinco.

A nivel colectivo, el equipo dominicano batea para .319, hasta el momento ha dejado a 20 hombres en las bases y marcha con un impresionante de 29-11 (.379) con corredores en posición de anotar.

De los jugadores con tres partidos, Fernando Tatis Jr. es el que tiene el mejor promedio de bateo (.500, de 8-4) y con 1.567 registra el OPS más alto de la tropa quisqueyana.