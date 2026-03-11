Mientras esperan su turno para batear, varios niños y adolescentes se refugian del sol en las escaleras del puente peatonal motorizado que cruza la autopista 6 de Noviembre, en el distrito municipal El Carril, municipio Haina, provincia San Cristóbal.

El puente ha ayudado a resolver un problema que por años preocupó a los residentes: los frecuentes accidentes de tránsito en ese tramo de la vía. Pero su construcción dejó una deuda pendiente con el play Las Arenas, donde entrenan decenas de jóvenes de la comunidad.

El encargado del campo, Ángel María Jáquez, denunció que varias áreas del estadio, como el dugout, el backstop y otras secciones, aún no han sido reconstruidas después de que parte del terreno fuera cedida para la construcción del puente. "Teníamos baños, gradas y todo... ellos lo tumbaron disque que lo venían a arreglar", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/10032026-reclamos-en-san-cristobal-por-play-baseball-luduis-tapia1-c630a478.jpg Ángel Jaquez sostiene fotografías que documentan la demolición del dogout y otras áreas del play cedidas hace tres años para el puente peatonal, recordando la promesa de reconstrucción pendiente. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Jáquez explicó que, para permitir la construcción, tanto la comunidad como las autoridades del campo deportivo autorizaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a utilizar una parte del play. Sin embargo, aseguró que el entonces ministro Deligne Ascensión habría prometido que las instalaciones serían reparadas una vez concluyeran los trabajos del puente, compromiso que, según indicó, aún no se ha cumplido.

De acuerdo con el encargado, en el campo entrenan alrededor de cuatro ligas con más de 50 jóvenes. Asimismo, el espacio también es utilizado para la práctica de sóftbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/dl-2026-03-11t141947595-1eaa910d.jpg Varios niños se protegen del sol bajo la estructura del puente, mientras esperan que se cumpla la reconstrucción prometida. (FUENTE EXTERNA)

También señaló que en los alrededores del terreno existe una zanja por donde baja gran cantidad de agua proveniente de las instalaciones de una empresa, situación que provoca acumulación de lodo y representa un riesgo para los niños que frecuentan el lugar.

"De la empresa Cemento Panam baja demasiada agua por ahí. Hay accidentes también de niños que se caen en ese pozo de agua porque no nos limpian eso. Tampoco nos ayudan a arreglar el play. Que ellos pudieran también tener parte de arreglar ese play. Se nos dañan las bolas con toda esa agua que cae en esa zanja", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/captura-de-pantalla-2026-03-11-a-las-84744-am-f542213b.png El puente peatonal motorizado construido sobre la zona del play, junto a la sección que fue cedida, evidenciando la afectación al espacio recreativo. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Menos accidentes

El puente fue inaugurado en noviembre de 2022 y forma parte de las infraestructuras construidas para mejorar la seguridad vial en la referida autopista.

A pesar de la situación que enfrentan, Jáquez valoró la construcción del puente, al señalar que ha contribuido a reducir los accidentes de tránsito en ese tramo de la vía, una obra que los residentes esperaban desde hace más de 20 años.

"Hace tres años que hicieron ese puente y aquí no se ha visto un accidente más, gracias a Dios. Antes siempre eran los motoristas que tenían accidentes porque doblaban ahí, pero desde que hicieron el puente ya pasan por arriba y no hay accidentes", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/captura-de-pantalla-2026-03-11-a-las-84318-am-8d86d378.png El encargado del play Las Arenas, Ángel María Jáquez. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Sin respuestas

Antes de ceder parte del terreno para la obra, la instalación deportiva, con más de tres décadas de existencia, había sido remodelada por la Cervecería Nacional Dominicana, según explicó el encargado.

Jáquez aseguró que han tratado de acercarse a la actual administración del ministerio, pero no han recibido respuesta. "Uno los llama para una reunión y no le cogen el teléfono... hemos ido allá muchas veces. Yo llevé 20 y hasta 40 niños allá disque que vendrían, y que va", relató.

Leer más Exigen la reconstrucción de un centro educativo en Santiago