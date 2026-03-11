República Dominicana derrota a Venezuela en espectacular juego del Clásico Mundial de Béisbol

Equido dominicano celebra uno de sus triunfos ( AGENCIAS )

La República Dominicana derrotó a Venezuela la noche de este miércoles, en un emblemático juego del Clásico Mundial de Béisbol que superó los 36 mil asistentes en el estadio LoanDepot Park de Miami, Florida, Estados Unidos.

El juego concluyó con el marcador 7 carreras por cinco a favor de los quisqueyanos, que siempre se mantuvieron arriba. En el noveno inning los venezolanos dieron un susto con bases llenas.

El equipo dominicano se mantiene invicto y quedó como líder del equipo D. Ahora se debe enfrentar a Corea del Sur este viernes.