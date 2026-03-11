×
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
RD-Venezuela
RD-Venezuela

Clásico Mundial de Béisbol: toque de queda en el país viendo el duelo entre RD-Venezuela

Así disfrutan los dominicanos del esperado enfrentamiento entre los dos equipos, que están invictos

    Clásico Mundial de Béisbol: toque de queda en el país viendo el duelo entre RD-Venezuela
    Dominicanos ven el juego en pantalla gigante en el malecón de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    En un ambiente de festejo y alegría, miles de dominicanos disfrutan la noche de este miércoles del esperado juego entre los equipos del país y del venezolano, su primer choque en el Clásico Mundial de Béisbol.

    Establecimientos comerciales, parques y vías, son usadas por las personas, donde han montando una fiesta mientras gozan del encuentro de los  dos equipos que se encuentran invictos en la justa.

