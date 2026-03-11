Una sorprendente Italia le quita el invicto a Estados Unidos

Jac Caglianone del equipo italiano conecta un jonrón solitario contra Estados Unidos en la cuarta entrada durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Daikin Park el 10 de marzo de 2026 en Houston, Texas. ( ALEX SLITZ/GETTY IMAGES/AFP )

Bajaron la temperatura de la máquina de café expreso de su dugout cuando los primeros sorbos de celebración de este torneo resultaron demasiado calientes.

Pero el equipo de Italia ahora es oficialmente el equipo más encendido del Grupo B en este Clásico Mundial de Béisbol tras una impresionante victoria por 8-6 sobre el Equipo de EE. UU. en la fase de grupos el martes por la noche en el Parque Daikin.

El sueño americano que acompaña a la plantilla más completa que el país que inventó el béisbol ha tenido en este torneo fue interrumpido por los Azzurri en una potente actuación de poderío paisano. Aunque Estados Unidos lo puso muy interesante al final, para entonces Italia ya se había expresado.

Ataque italiano

El receptor Kyle Teel, el campocorto Sam Antonacci y el jardinero derecho Jac Caglianone conectaron jonrones, el abridor Michael Lorenzen domó la estelar alineación estadounidense durante 4.2 entradas, y los jugadores italianos, que se abrazaron y cantaron canciones italianas en el pasillo de su vuelo chárter a Houston, tienen la oportunidad, con un partido restante de la fase de grupos contra México el miércoles por la noche, de sorprender al mundo del béisbol al ganar el Grupo B y clasificarse como primer clasificado para los cuartos de final. Si Italia vence a México, tendrá un récord perfecto de 4-0 en la fase de grupos por primera vez en seis participaciones en el Clásico. El equipo estadounidense, que no juega el miércoles, avanzaría a cuartos de final como segundo clasificado en ese caso.

Si México vence a Italia, Italia, Estados Unidos y México quedarían 3-1, y los tres equipos se clasificarían según las carreras permitidas divididas por los outs defensivos registrados, y los dos primeros avanzarían.

Este no era el escenario previsto para Estados Unidos al llegar a este torneo, pero el buen comienzo de los estadounidenses en el Clásico se vio alterado por Italia en este encuentro.