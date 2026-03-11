Venezuela vs. RD, por el primer lugar y escoger el rival en cuartos de final

Juan Soto (d) de República Dominicana batea este viernes, durante un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Nicaragua en el LoanDepot park en Miami (EE.UU.). ( EFE/ ALBERTO BOAL )

Sobran razones a dominicanos y venezolanos para ganar hoy (8:00 p.m.) en el cierre del grupo D; hay 750 mil dólares para el que se quede con el primer lugar, evita a Japón el sábado en cuartos de final y dará una alegría especial a una fanaticada que desde el viernes se pide uno a otro.

Munición para el debate generacional entre Juan Soto y Ronald Acuña Jr., símbolos jóvenes de los dos principales exportadores de talento a MLB.

Albert Pujols abrirá con Sandy Alcántara que tiene cuentas pendientes ante los sudamericanos, en tanto que Omar López apuesta por Eduardo Rodríguez, un veterano de 32 años y 10 campañas en la MLB que viene de trabajar 154 episodios con efectividad de 5.02.

Pujols, le resta importancia a evitar a Japón, puesto que ve a Corea del Sur como rival de enorme potencial, pero igual ya no quedan rivales débiles en el camino.

Sin embargo, Pujols no se guarda la meta alta: no se conformará hasta sumar el segundo cetro del Clásico para el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/13cd13ecdf064270de40b1c8afe4999ddbf9d46dw-5451543b.jpg El tercera base dominicano Manny MacHado en acción durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre República Dominicana e Israel en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE. UU., el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Dominio en la serie

Dominicana ha ganado tres de los cuatro partidos que ha enfrentado a Venezuela en el Clásico, pero los de Simón Bolívar se alzaron con el último juego (2023).

Esta vez, la tropa duartiana (3-0) llega en una forma intimidante. Doble dígitos de carrera en cada triunfo y un relevo que ha estado impenetrable y poco uso (14.2 entradas).

Dusty Baker, experimentado hombre de béisbol, lo definió como el más temible que ha visto, Andruw Jones, recién elegido a la inmortalidad, le pareció "un abuso" y Brad Aumus dijo que era el equipo que cualquiera elegiría para jugar en la PlayStation.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/3a092b5a35c0925c70d21bceb95edf59eebc8cc2w-9a7fb3b1.jpg El tercera base nicaragüense Cheslor Cuthbert (izq.) atrapa al jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. intentando robar la tercera base durante el partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y Nicaragua en el LoanDepot Park en Miami, Florida, EE. UU., el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Venezuela con lo suyo

Este grupo que encabeza Ronald Acuña Jr., Eugenio Suárez, Luis Arráez, Wilson Contreras, Andrés Giménez y Maikel García tiene hambre y compiten.

En 2009 y 2023, se quedaron cortos de llegar a la final.

El ganador del encuentro jugará el viernes ante los surcoreanos, en tanto que el perdedor lo hará el sábado frente a los nipones. Será la primera vez que Dominicana se mida a un asiático en este torneo.

Así surgieron

La liga invernal venezolana (LVBP) arrancó en 1945 seis años antes que la Lidom; colocaron a un representante en la MLB (Alejandro Carrasquel, 1939) más de tres lustros previo al debut de Osvaldo Virgil (1965). Llegaron primero a la Serie del Caribe (1949), pero a nivel de títulos, la diferencia es abismal. Dominicana (23) casi triplica los cetros de Venezuela (8). Solo el Licey tiene 11.

Rivalidad nueva y apasionada

A finales del siglo XX, Bobby Abreu, Magglio Ordóñez, Carlos Guillén, Johan Santana, Víctor Martínez, Miguel Cabrera y Félix Hernández fueron los venezolanos más destacados en MLB, y esa generación motiva a su afición para sentirse con derecho a disputarle a RD la supremacía latina que ya había saltado al escenario en los 60 con figuras como Juan Marichal, Felipe Alou y Ricardo Carty, y que es el primer suministrador de talento foráneo desde 1978.

Venezuela supera los 500 jugadores con paso por la MLB en julio pasado, en tanto que RD ya alcanza los 960. Hay cinco placas en Cooperstown de duartianos y una bolivariana.