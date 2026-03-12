La relación entre el Banco BHD y la Major League Baseball (MLB) ha trascendido el ámbito comercial para convertirse en un programa de educación financiera y acompañamiento social dirigido a los prospectos dominicanos que ingresan al béisbol profesional.

Así lo explicaron en Miami Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad de la entidad financiera, y Adrián Guzmán, vicepresidente senior de la Red de Sucursales, quienes destacaron que esta iniciativa se remonta a 2005 y hoy es uno de los pilares del vínculo del banco con el deporte nacional.

La ejecutiva recordó que, con el paso de los años, esa colaboración se fortaleció hasta convertir al banco en patrocinador oficial de MLB en la República Dominicana y también del equipo dominicano que participa en el Clásico Mundial de Béisbol.

"Estamos aquí precisamente porque por sexta vez el banco es patrocinador oficial del equipo dominicano que nos representa dentro del Clásico Mundial de Béisbol", señaló.

Para Ureña, la relación ha resultado positiva por múltiples razones, entre ellas la fuerte conexión cultural entre los dominicanos y el béisbol.

"La pasión que el dominicano tiene con el béisbol es una realidad. Es el deporte que llevamos en la sangre. Desde pequeños comenzamos a disfrutar todo lo que tiene que ver con este juego", afirmó.

Sin embargo, el apoyo del banco va más allá del patrocinio deportivo. Según explicó la ejecutiva, una parte fundamental del programa consiste en ofrecer herramientas educativas que permitan a los jóvenes manejar adecuadamente los recursos que reciben al firmar contratos profesionales.

"Buscamos aportar en la parte educativa para que los prospectos dominicanos puedan desarrollar un manejo financiero adecuado, además de reforzar valores como la responsabilidad y el trabajo en equipo", agregó.

De la educación financiera al acompañamiento integral

Guzmán explicó que la iniciativa comenzó como un proyecto de responsabilidad social y no como un acuerdo comercial.

"Esta alianza no empieza como un caso de negocio con MLB. Empieza como una iniciativa de educación financiera como parte de nuestra responsabilidad social con la República Dominicana", explicó.

En los primeros años, equipos del banco visitaban las academias de béisbol del país para impartir charlas a los jóvenes jugadores sobre el manejo del dinero.

En ese momento, recordó Guzmán, muchos prospectos recibían sus bonos de firma mediante cheques, lo que generaba riesgos e irregularidades.

Con el tiempo, la colaboración con MLB permitió establecer un nuevo sistema.

"Hoy los prospectos cobran el 100 % de los bonos a través de cuentas en el Banco BHD. Los pagos llegan vía transferencia", indicó.

Antes de recibir su primer dinero, los jugadores y sus familias reciben orientación financiera para comprender cómo administrar esos recursos.

"El objetivo es preparar al muchacho para que llegue a la universidad. No tiene un objetivo inicial de malgastar el dinero, sino de que sea una base para su futuro", explicó el ejecutivo.

Preparar a los jóvenes para una vida más allá del béisbol

Con el paso de los años, el programa evolucionó para incluir también aspectos psicosociales.

"Entendimos que la parte financiera no era suficiente. Había que trabajar también cómo el prospecto se relaciona con la prensa, con sus compañeros, con su familia y con su entorno", explicó Guzmán.

La razón es que muchos jugadores firman contratos a los 16 o 17 años y deben adaptarse rápidamente a una nueva realidad.

"Son adolescentes que pasan a tener un rol principal en sus familias y comunidades. Si no tienen la madurez suficiente, pueden enfrentar dificultades fuera del terreno", señaló.

Por eso, el banco estableció un programa de intervención en academias que incluye orientación social, formación financiera y acompañamiento continuo.

Incluso cuentan con una oficina en Boca Chica dedicada a dar seguimiento a los prospectos durante su carrera.

"Allí tenemos ejecutivos especializados que trabajan con los jugadores y sus familias. Los asesoramos para construir portafolios de inversión o cuando quieren comprar una casa", explicó.

Un modelo que trasciende el béisbol

El impacto del programa ha sido tal que incluso ha despertado interés fuera del país.

Según Guzmán, universidades estadounidenses y organizaciones deportivas de otros países han visitado República Dominicana para conocer el modelo desarrollado por el banco.

"Al final es un modelo de intervención social que busca asegurar dos cosas: que el prospecto llegue a Grandes Ligas o, si no lo logra, que tenga una base económica para desarrollar su vida fuera del béisbol", afirmó.

Ureña añadió que esa filosofía también se aplica en otros sectores económicos, especialmente en el apoyo a pequeñas y medianas empresas.

"Las pymes también requieren acompañamiento para manejar su parte financiera, y nuestros ejecutivos tienen ese enfoque de acompañar a los negocios desde que comienzan hasta que evolucionan", dijo.

Para ambos ejecutivos, la alianza entre el banco y el béisbol dominicano seguirá fortaleciéndose.

"Esta relación va camino a cumplir 21 años y todos los indicadores apuntan a que será un matrimonio muy largo", concluyó Guzmán.