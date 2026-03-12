La fiebre del Clásico Mundial de Béisbol llena los vuelos de RD hacia Miami

Grupo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas oficialmente Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez (AILA). ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El entusiasmo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha llevado a muchos dominicanos a viajar a Miami, Florida, Estados Unidos, para apoyar a la selección nacional. Con camisetas, gorras, banderas en las manos, y vistiendo los colores azul, rojo y blanco, los fanáticos llegan al LoanDepot Park para respaldar al equipo y presenciar de cerca el partido.

La fiebre por el Clásico también se ha reflejado en los vuelos. Entre el martes y el miércoles salieron aproximadamente 17 vuelos hacia el sur de Florida desde aeropuertos administrados por Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), en rutas hacia Miami International Airport y Fort Lauderdale.

De ese total, 11 vuelos tuvieron como destino el Aeropuerto Internacional de Miami y seis hacia Fort Lauderdale, de acuerdo con datos ofrecidos por la empresa aeroportuaria.

Según Aerodom, hacia Miami partieron vuelos desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) operados por American Airlines, con cuatro vuelos diarios, además de operaciones de Arajet y Sky High Aviation Services, dependiendo del día. También se registró un vuelo diario de American Airlines desde el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón.

Hacia Fort Lauderdale salieron vuelos desde Las Américas operados por JetBlue, con dos frecuencias diarias, y Spirit Airlines, con un vuelo diario, con un total estimado de seis vuelos durante los dos días.

Hacia el sur de Florida —sumando Miami y Fort Lauderdale— fue de aproximadamente 17 vuelos entre martes y miércoles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/693a990e32b9231bbea601cfd7ad57d502895eb2w-094bf881.jpg La gente celebra la victoria del equipo de República Dominicana durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE.UU., el 11 de marzo de 2026. (EFE)

El jueves hubo nueve vuelos programados desde ambos destinos hacia aeropuertos operados por Aerodom. Desde Miami están previstos cinco vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Las Américas y uno hacia el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, mientras que desde Fort Lauderdale saldrán tres vuelos hacia Santo Domingo: dos de JetBlue y uno de Spirit.

La empresa explicó que las rutas entre los aeropuertos Las Américas y Gregorio Luperón con Miami y Fort Lauderdale ofrecen entre 1,500 y 1,600 asientos diarios, con la mayor capacidad operada por American Airlines, seguida de JetBlue, Spirit, Arajet y Sky High.

Aunque los vuelos se mantienen dentro de las frecuencias regulares programadas por las aerolíneas que cubren las rutas entre República Dominicana y el sur de Florida, Aerodom indicó ha observado un incremento en el "factor de ocupación", con los aviones operando a plena capacidad de asientos.

RD vs. Venezuela, el juego de mayor asistencia

Desde el debut de RD ante Nicaragua, donde se reunieron 35,127 aficionados, pasando por el partido frente a los Países Bajos con 32,324 asistentes, y el encuentro contra Israel el pasado lunes que atrajo a 28,728 personas, la asistencia ha sido constante.

El enfrentamiento más reciente contra Venezuela superó los 36,000 espectadores en el LoanDepot Park, un duelo que terminó 7-5 a favor de dominicana, con un final que mantuvo a los fanáticos al borde del asiento cuando los venezolanos llenaron las bases en el noveno inning.

El amor y la pasión por el béisbol se ha sentido dentro y fuera del estadio. Los aficionados en las gradas del estadio y en distintos puntos de la ciudad, reflejan el orgullo por el "Plátano Power", acompañado de cánticos y banderas.

En el país, miles de personas siguieron el juego desde colmados, bares y espacios públicos. La Alcaldía del Distrito Nacional instaló pantallas en el Malecón de Santo Domingo para transmitir el partido, donde decenas de fanáticos se reunieron para verlo y apoyar a la selección dominicana.