Manny Machado: "Ahora es que empieza esta vaina"

El capitán del equipo, Manny Machado, expresó la ambición del conjunto dominicano. ( DIARIO LIBRE )

Tras vencer 7-5 a Venezuela y asegurar el primer lugar del Grupo D, la selección de la República Dominicana avanzó invicta a la fase de eliminación directa del Clásico Mundial de Béisbol con un objetivo claro: acercarse al título.

En medio de la celebración en el clubhouse después del triunfo del miércoles, el capitán del equipo, Manny Machado, expresó la ambición del conjunto dominicano. Aunque reconoció su actuación personal en el encuentro, puso el foco en lo que viene.

"Son cuatro (partidos) ahora que empieza esta vaina... vamos para arriba y vamos a meterle con todo a todos".

La frase refleja la mentalidad con la que el equipo afrontará la siguiente etapa del torneo, que se define a partido único.

El próximo desafío: Corea del Sur

El conjunto dirigido por Albert Pujols volverá al IoanDepot Park, en Miami, este viernes 13 de marzo a las 6:30 p.m. (hora del Este), para enfrentar a Corea del Sur en los cuartos de final.

La selección dominicana llega a esta instancia con una ofensiva encabezada por Fernando Tatis Jr. y Juan Soto. El cuerpo de relevistas también ha tenido un papel clave durante la fase de grupos, pese a las dificultades que surgieron en el noveno episodio frente a Venezuela.

Panorama de los cuartos de final

El camino hacia la final del 17 de marzo en Miami se jugará bajo un formato de eliminación directa, en el que cada partido define la continuidad en el torneo.

Los enfrentamientos programados para esta ronda son:

Estados Unidos vs. Canadá

Viernes 13 de marzo, 8:00 p.m., en Houston.

Puerto Rico vs. Italia

Sábado 14 de marzo, 3:00 p.m., en Houston.

Venezuela vs. Japón

Sábado 14 de marzo, 9:00 p.m., en Miami.

Expectativa en República Dominicana

Mientras el equipo se prepara para el duelo de cuartos de final, el seguimiento al torneo ha generado gran atención en la República Dominicana.

En distintos puntos del país, desde pantallas instaladas en el Malecón de Santo Domingo hasta centros comerciales y colmados, los aficionados siguen cada partido del conjunto dominicano con la expectativa de que el equipo complete el camino hacia el título.