×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clásico Mundial de Béisbol
Clásico Mundial de Béisbol

Clásico: Alcaldía DN instalará pantalla gigante para ver el juego RD vs Corea del Sur en el Malecón

La actividad dará inicio a partir de las 5 de la tarde de este viernes 13 de marzo

    Expandir imagen
    Clásico: Alcaldía DN instalará pantalla gigante para ver el juego RD vs Corea del Sur en el Malecón
    Nuevamente el ADN instalará una pantalla gigante en el Malecón para que el público vea el juego de RD del Clásico Mundial de Béisbol. La escuadra dominicana enfrentará a Corea del Sur. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    La Alcaldía del Distrito Nacional comunicó este jueves que instalará una pantalla gigante para que la ciudadanía vea el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre la República Dominicana y Corea del Sur. El enfrentamiento tendrá lugar mañana viernes a las 6:30 de la tarde.

    La actividad, titulada "¡Volvemos pa´l Malecón!", comenzará a las 5:00 de la tarde, en la Plaza Santo Domingo, ubicada en el Malecón de Santo Domingo, Distrito Nacional.  

    RELACIONADAS

    Transmitió el otro juego

    • La institución invitó a las familias y seguidores del béisbol a asistir a la actividad para apoyar al equipo dominicano y disfrutar del partido junto a otros fanáticos. 
    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Fanáticos miran el juego de República Dominicana y Venezuela en la pantalla gigante instalada en el Malecón de Santo Domingo por la Alcaldía del Distrito Nacional (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN)

    Ayer miércoles la República Dominicana derrotó 7X5 a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park en Miami, Estados Unidos. Fanáticos del Gran Santo Domingo disfrutaron el juego en una pantalla gigante instalada en el Malecón Santo Domingo por la Alcaldía del Distrito Nacional.

    El equipo dominicano se enfrentará a Corea del Sur en un partido de muerte súbita en el mismo estadio.

     

    TEMAS -

      Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, por la UASD.