Clásico: Alcaldía DN instalará pantalla gigante para ver el juego RD vs Corea del Sur en el Malecón
La actividad dará inicio a partir de las 5 de la tarde de este viernes 13 de marzo
La Alcaldía del Distrito Nacional comunicó este jueves que instalará una pantalla gigante para que la ciudadanía vea el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre la República Dominicana y Corea del Sur. El enfrentamiento tendrá lugar mañana viernes a las 6:30 de la tarde.
La actividad, titulada "¡Volvemos pa´l Malecón!", comenzará a las 5:00 de la tarde, en la Plaza Santo Domingo, ubicada en el Malecón de Santo Domingo, Distrito Nacional.
Transmitió el otro juego
- La institución invitó a las familias y seguidores del béisbol a asistir a la actividad para apoyar al equipo dominicano y disfrutar del partido junto a otros fanáticos.
Ayer miércoles la República Dominicana derrotó 7X5 a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park en Miami, Estados Unidos. Fanáticos del Gran Santo Domingo disfrutaron el juego en una pantalla gigante instalada en el Malecón Santo Domingo por la Alcaldía del Distrito Nacional.
El equipo dominicano se enfrentará a Corea del Sur en un partido de muerte súbita en el mismo estadio.