VIDEO | Albert Pujols tras la victoria a Venezuela: mis respetos para ese equipo

El conjunto volverá al IoanDepot Park, este viernes para enfrentar a Corea del Sur

    Luego de la victoria de la selección de República Dominicana sobre Venezuela 7-5, el dirigente dominicano Albert Pujols ofreció declaraciones centradas en el respeto y el reconocimiento al béisbol venezolano.

    El encuentro, disputado en el loanDepot Park, cerró la fase de grupos y confirmó a la escuadra dominicana como líder invicto del Grupo D.

    Reconocimiento al rival

    Pujols señaló que el enfrentamiento era uno de los más esperados desde que se anunció el calendario del torneo. Lo describió como un choque entre "dos tremendos equipos".

    Aunque el resultado favoreció a República Dominicana, el exjugador y ahora dirigente fue enfático en reconocer al conjunto venezolano.

    • "De verdad que hay que darle respeto a Venezuela también", expresó Pujols.
    La gente celebra la victoria del equipo de República Dominicana durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE.UU., el 11 de marzo de 2026.
    La gente celebra la victoria del equipo de República Dominicana durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE.UU., el 11 de marzo de 2026. (EFE)
    La selección de República Dominicana celebra su carrera durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE.UU., el 11 de marzo de 2026.
    La selección de República Dominicana celebra su carrera durante el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE.UU., el 11 de marzo de 2026. (EFE)

      El dirigente destacó el talento de esa selección y la historia de peloteros que ha producido ese país, una trayectoria que, según dijo, merece reconocimiento dentro del béisbol.

      Sobre la rivalidad y el espectáculo

      En cuanto a la narrativa de una "rivalidad" intensa entre ambas naciones, Pujols aclaró que esa percepción pertenece principalmente a la fanaticada.

      Explicó que los peloteros no se enfocan en rivalidades creadas por los aficionados, sino en cumplir su trabajo y buscar la victoria sin importar el rival.

      Pujols también expresó su satisfacción por el nivel de juego mostrado y calificó el encuentro como un "tremendo juego" para los fanáticos que esperaban el partido.

      El duelo registró una asistencia de 36,230 personas. La ofensiva dominicana conectó cuadrangulares de Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Ketel Marte.

      Próximos desafíos

      Con este resultado, República Dominicana (4-0) enfrentará a Corea del Sur este viernes en busca de avanzar a la semifinal.

      Por su parte, Venezuela (3-1) jugará el sábado ante Japón, equipo liderado por Shohei Ohtani.

