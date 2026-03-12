Juan Soto asegura que la victoria ante Venezuela "no fue fácil", pero el equipo se mantuvo agresivo

Juan Soto de la República Dominicana conecta un jonrón de dos carreras durante la primera entrada contra Venezuela en el loanDepot Park el 11 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

Tras la victoria de República Dominicana sobre Venezuela por 7-5, el jardinero dominicano Juan Soto destacó el momento que atraviesa el equipo al cerrar invicto la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol.

Soto fue clave en el triunfo al conectar un cuadrangular con un corredor en base en la primera entrada. El jugador afirmó que el conjunto mantiene un "tremendo ritmo" y se siente en buenas condiciones físicas y mentales. También señaló que el partido ante Venezuela fue exigente debido a la calidad del rival.

"No fue tan cómoda porque sabiendo el grupo de muchachos que Venezuela tiene, teníamos la ventaja, pero sabíamos que en cualquier momento ellos podían explotar", expresó Soto. Añadió que la clave del triunfo fue mantener la agresividad y jugar con intensidad durante todo el encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/da9ab03bd69b3477d0fa22e73347c72df396389cw-eb93c210.jpg El jardinero derecho de República Dominicana Juan Soto conecta un jonrón durante el juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE. UU., el 11 de marzo de 2026. (EFE)

RD vs. Corea del Sur

Con la mirada en los cuartos de final, en los que República Dominicana enfrentará a Corea del Sur este viernes, Soto expresó confianza en el equipo. El pelotero indicó que el objetivo es mantener la misma dinámica de juego.

"Vamos a tratar de seguir lo mismo que venimos haciendo desde el día uno: seguir con la misma vibra, seguir con la misma rutina".

Por su parte, Fernando Tatis Jr., quien también conectó un cuadrangular de tres carreras en el partido, afirmó que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar. Mencionó la defensa y el corrido de bases como áreas que deberán afinar ante rivales de mayor nivel en las próximas rondas del torneo.