En el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la victoria de República Dominicana sobre Venezuela no solo dejó al equipo como líder invicto del Grupo D. También volvió a destacar el estilo de juego de Fernando Tatis Jr.

El jardinero conectó un cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada ante el relevista Antonio Senzatela. El batazo salió a 105.3 millas por hora y recorrió 394 pies hasta las gradas del loanDepot Park, en Miami.

Tras el jonrón, Tatis Jr., conocido como "el Niño", celebró con un marcado "bat flip", un gesto que encendió a los fanáticos en el estadio.

¿Qué es el bat flip? El bat flip es un gesto en el béisbol que se utiliza para celebrar un jonrón. Consiste en lanzar el bate al aire después de conectar un cuadrangular, lo que ha generado controversia y ha sido considerado un acto de arrogancia por algunos jugadores. Aunque inicialmente se veía como una regla no escrita, ha evolucionado y se ha convertido en una parte importante de la celebración en el béisbol moderno, especialmente entre los jugadores latinos.

La anatomía de una celebración

El jugador explicó que la celebración no es algo planificado. Según dijo, forma parte de su forma natural de reaccionar en el terreno y de lo que aprendió desde niño en el béisbol dominicano.

"O sea, lo que yo crecí viendo en Lidom (Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana)... me crié dentro de un clubhouse en Lidom", declaró Tatis Jr. tras el partido.

El pelotero añadió que el gesto surge de manera espontánea. "Es algo que yo no planeo, ese ´bat flip´ yo no sé de dónde salió, se me fue de la mano".

Emoción en el terreno

Tatis señaló que la reacción también está influenciada por el ambiente del estadio y la conexión con sus compañeros.

"Es algo que se siente, que va subiendo. Si fuera falso, yo pienso que la gente lo pudiera distinguir, pero sucede genuinamente", afirmó.

El estilo de celebrar los jonrones ha sido tema de debate en el béisbol. Durante décadas, las llamadas "reglas no escritas" del deporte han criticado gestos como admirar el batazo o lanzar el bate tras un jonrón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/17da8215ca5cea68eb9b37acbc997579e63c2515w-9c3c1bf5.jpg Fernando Tatis jr (i) de Dominicana anota una carrera este lunes, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Israel y República Dominicana en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). (EFE)

Sin embargo, muchos analistas señalan que en el béisbol latino estas celebraciones forman parte de la cultura del juego y de la expresión de los jugadores.

Un sueño personal

Para Tatis Jr., disputar el Clásico con la selección dominicana tiene un significado especial. El jugador no participó en la edición anterior del torneo debido a una suspensión.

"Jugar con República Dominicana significa un mundo para mí... representar a Dominicana era algo que desde niño siempre había estado soñando", dijo.

Tras la victoria por 7-5 ante Venezuela, República Dominicana avanzó a la siguiente fase del torneo. El equipo enfrentará a Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial.