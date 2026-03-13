El "Plátano power" y el "Big Mangú" son adjetivos conocidos por los seguidores dominicanos del béisbol, y más allá.

Recuerden también la batalla de los jonrones en la que mientras Mark McGwiere era llamado el "Big Mac", el dominicano fue conocido como el Big Mangú. Pues ahí, quizás, o sin quizás, radique lo que ya se mueve en las redes sociales como el "Pesa Plátano".

No descarten el más conocido, "Plátano power".

En fin, desde Sosa, hasta la primera experiencia del Clásico Mundial de Béisbol se marca el origen de la llamativa mancuerna de plátano (PesaPlátano) que exhiben los toleteros dominicanos en el Estadio y que se ve a través de la pantalla para celebrar los jonrones del equipo dominicano.

La chaqueta viene del "clubby", del equipo dominicano y la mancuerna de Shantal Disla, la gerente de redes sociales de la selección dominicana en el CMB y su equipo de trabajo que incluye siete personas.

La tradición de llevar un plátano real quizás ya terminó con esta mancuerna que tiene a cada lado alrededor de 10 plátanos. Se trata de una impresión 3D y fue realizada aquí en Santo Domingo, señala Disla desde Miami a Diario Libre.

Esa impresión 3D fue realizada por Resiri Group.

Disla y su equipo buscaban una definición de estrategiade comunicación, principalmente desde Grupo Panorama, quien se encargó de "conceptualizar una idea y de que a partir de esa idea pudiéramos entonces girar todo el esfuerzo de comunicación de acuerdo al contenido", dijo la gerente.

Ese equipo de Disla lo integran Luiggi Chávez, director fotográfico; Frankely Vicioso, filmmaker y editor audiovisual; Gilbert Méndez, filmmaker, Eric Rincon, editor audiovisual; Joaquín Rodríguez, editor audiovisual; Freddy Pérez, encargado de logística y Jesús García, diseño gráfico.

No se buscaba un nombre en particular, de acuerdo con Disla. "No, pero pudiéramos decir que los mismos fanáticos se han encargado, sobre todo en redes sociales, de bautizarlo" y el PesaPlátano es el que predomina.

Bueno, cambia un poco el Plátano Power o el Big Mangú. Sin importar la denominación, esta creatividad es celebrada por los seguidores dominicanos y los jugadores. Vladimir Guerrero, dijo Disla, mostró, así como los jugadores, una gran "receptividad". Y así lo hemos visto, allá. O aquí. b

El destino de la "PesaPlátano" La innovadora mancuerna del plátano es la única en su especie y fue transportada de RD a Miami por el "clubby", Troy Timney, el autor de la chaqueta del jonrón. El objeto de "poco más de una libra" pasó sin dificultad por las aduanas. A fin de cuentas no es comestible. El destino final de la pieza, señala Disla, se desconoce. Si quedará en poder del capitán Manny Machado, si vendrá al país. En lo personal, quien escribe preferiría que venga al Museo del Deporte Dominicano. Si este funcionara.