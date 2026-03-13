La República Dominicana de hoy frente al campeón perfecto del Clásico Mundial de Béisbol de 2013

Junior Caminero, felicitado por el coach Carlos Febles. ( AFP / RICH STORRY )

La selección dominicana que ha llegado con mejor efectividad y promedio de bateo al Clásico, no necesariamente es la que ha tenido mejor representación.

Miguel Tejada y Pedro Martínez tienen sus consideraciones para ganar un torneo corto, en este caso el Clásico Mundial de Béisbol.

El bateador sugiere que el pitcheo, en especial el relevo, es determinante, porque "carrera siempre va a haber". El lanzador sostiene que es una combinación de tres, pues además de un pitcheo "sin defensa y sin ofensiva tampoco ganamos".

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Ambos tienen un punto de vista valioso.

En lo que ese tema de debate queda fijado, la selección que ha llegado con mejor pitcheo a un Clásico Mundial, tomando como precedente la temporada anterior de Grandes Ligas es la de 2023. El año anterior en las Mayores, los lanzadores de esa selección llegaron al Clásico con una efectividad de 3.08.

Esa es la mejor de forma colectiva con un acumulado de 93 victorias y 91 derrotas con el ingrediente de 1,470 ponches, la segunda mejor cifra de todas las selecciones al llegar a este escenario.

En la ocasión el equipo finalizó en el puesto 11.

Johnny Cueto, Cristian Javier, Ronel Blanco y Sandy Alcántara se registran como los abridores de 2023 con Camilo Doval, Carlos Estévez, Héctor Neris y Rafael Montero entre sus relevistas, que en Grandes Ligas sumaron 99 salvamentos.

Al sumar poder, la ofensiva sumó 282 jonrones, liderada por 32 de Manny Machado y 31 de Willy Adames, con un acumulado de 947 empujadas.

La de 2026 vs. 2013

El pitcheo de la selección de este año presenta la tercera mejor efectividad de las seis representaciones dominicanas en el Clásico con sus 3.51, la de 2013 fue segunda con 3.27. Punto para la selección campeona de ese año. Insistimos, los números corresponden al acumulado de la campaña anterior en Grandes Ligas.

Y si es ponches la relación es de 829 en 940 innings, la campeona contra 1,368 en 1,416.2 la aspirante al título.

Esa de 2013 otorgó 383 boletos contra 502 la de ahora. La líder con 605 fue la de 2016.

Veamos el bateo. La del "Plátano Power" sumó 322 jonrones (Junior Caminero 45; Juan Soto 43), el grupo dominicano con más vuelacercas de las seis ediciones, los campeones de 2013 sumaron 175 (Edwin Encarnación 42; Robinson Canó 33). Solo dos grupos han conectado 300 o más, el otro es el de 2006.

El equipo del capitán Machado ha sido el más veloz en el histórico con 225 (Soto y Oneil Cruz, 38; Fernando Tatis 32, Julio Rodríguez 30). Es la única que supera las 200. La de 2013 cerró con 138 (José Reyes 40).

Pero, bajemos un poco la velocidad. Estos son solo números fríos, para decir que las de 2008 y 2012 ciertamente dieron 175 jonrones cada uno, pero en el terreno los juegos difieren.

Por eso se debe salir a ganar de la manera que sea.

Carlos Sánchez G.

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.