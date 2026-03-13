El poder dominicano ante la disciplina surcoreana por un boleto a la semifinal

El juego pequeño, que incluye toques, bateo y corrido, bateadores pacientes en el plato que una vez llegan a las bases aplican su velocidad y que con el contacto compensan su falta de poder, con buena defensa, es la apuesta de Corea del Sur hoy (6:30 pm) cuando se cruce en el camino dominicano en el arranque de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Ese elenco peninsular que le jugó de tú a tú a Japón -el choque lo perdieron 8-6 con dos jonrones de Seiya Suzuki (Cubs)- y que tropezó ante Taiwán en 10 entradas, será el primer asiático al que se enfrente la tropa quisqueyana en 20 años de historia del Clásico.

Plantilla coreana

Es una plantilla donde sobresalen jugadores como el jardinero Jung Hoo Lee (Gigantes), quien es la gran figura del equipo, el torpedero Ha-Seong Kim y el infielder Hye-Seong Kim (Dodgers).

En la alineación también se destacan Do-yeong Kim, jugador del cuadro que en 2024 pegó 38 jonrones y se robó 40 bases en la KBO, así como el jardinero Ja-Wook Koo y el antesalista Si-hwan Roh.

Su referencia del pitcheo es Hyun-jin Ryu, zurdo de amplio recorrido por la MLB con Dodgers y Toronto. El grupo también tiene lanzadores importantes como Won Tae-in, Ko Young-pyo y Dane Dunning, nacido en Florida de madre surcoreana y en 2023 tuvo su pico con 172 episodios trabajados para los Rangers.

Se trata de lanzadores que mezclan muy bien la velocidad y la localización, un estilo que puede incomodar a bateadores agresivos. Su larga experiencia internacional en torneos como Premier12, campeonato asiático y mundiales le aportan un bagaje a esta novena que fue campeona olímpica en 2008.

El pitcheo dominicano debe prepararse para turnos largos. De hecho, Luis Severino dijo a Diario Libre que en lo adelante miembros de la rotación están disponibles para relevar.

Ya lo advirtió Fernando Tatis Jr. tras el triunfo sobre Venezuela: "Aquí no hay oponentes débiles, no podemos bajar la guardia. Este es un torneo muy corto; todos sabemos lo rápido que puede cambiar un partido de béisbol, así que debemos seguir preparándonos, mantener mentalidad fuerte y confiar en el equipo".

La apuesta dominicana

El conjunto de Albert Pujols terminó la primera fase como la mejor ofensiva del torneo.

Fue líder en OPS (1.130), carreras anotadas (41), cuadrangulares (14), empujadas (40), boletos recibidos (33), promedios de bateo (.313), OBP (.458) y slugging (.672). El pitcheo dominicano tuvo la cuarta mejor efectividad (2.38) y la oposición apenas le bateo para .187.

El zurdo Crisopher Sánchez está programado para subir a la lomita por los duartianos. "No me he enfrentado a ningún bateador de ellos, pero eso tiene su ventaja, ellos tampoco me han enfrentado", dijo el romanense ayer en conferencia de prensa.

"Fallé en unos cuantos pitcheos ante Nicaragua, pero ahora tengo más química". El ganador del partido avanzará a la semifinal, donde chocará con el vencedor del encuentro que a partir de las 9:00 p.m. disputarán Canadá y los Estados Unidos. Ese choque de semifinal será el domingo a las 8:00 p.m.