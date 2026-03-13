Cristopher Sánchez destaca el apoyo de Pedro Martínez en su labor como lanzador, antes del Clásico

Cristopher Sánchez #61 del equipo de República Dominicana realiza un lanzamiento contra el equipo de Nicaragua durante la primera entrada del partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP )

Cristopher Sánchez fue contactado por Albert Pujols, Pedro Martínez y Nelson Cruz, antes del Clásico Mundial y miró su brazo izquierdo.

No lo podía creer.

"Se me puso la piel de gallina", dijo a traves de interprete mientras entrenaba esta semana en La Florida.

Incluso ahora, a pesar de haberse consolidado como uno de los mejores lanzadores abridores del béisbol, Sánchez no puede creer que estas leyendas del béisbol de la República Dominicana no solo sepan quién es, sino que hayan hablado con él en los últimos meses mientras la selección dominicana conformaba su equipo estelar para el Clásico Mundial de Béisbol.

Sánchez lanzará este viernes por la noche contra Corea en un partido de cuartos de final en Miami.

Un hito en el Clásico: Sánchez, ponchó a cuatro bateadores en una entrada.

"Es imposible rechazar llamadas así", dijo Sánchez una mañana en el BayCare Ballpark. "Hay que aceptarlas. ¿Cómo podría decirles que no? No hay manera de que pueda negarme".

Sánchez está agradecido porque no recibió esas llamadas hace unos años. No estaba en el radar de la República Dominicana antes del Clásico Mundial de Béisbol de 2023. Tuvo marca de 2-2 con una efectividad de 5.63 en 15 apariciones con los Phillies en 2022.

Ahora es candidato al premio Cy Young de la Liga Nacional. Ahora puede enviar mensajes o llamar a una leyenda dominicana como Martínez cuando quiera.

"Jamás pensé que algo así pudiera suceder", dijo Sánchez.

La relación de Sánchez con Martínez es especial. No solo comparten patria, sino que ambos han lanzado para Filadelfia. Martínez tiró para los Phillies en 2009, su última temporada en las Grandes Ligas.

Un encuentro especial

Martínez estuvo en el Citizens Bank Park el pasado agosto para la exaltación de Jimmy Rollins al Salón de la Fama de los Filis.

Tras la ceremonia de Rollins, Roberto Vinces de WFMZ grabó un video de Martínez conversando animadamente con Sánchez en el terreno de juego.

En un video de 43 segundos, Martínez habló y gesticuló con entusiasmo hacia Sánchez. Levantó ambos dedos índices para enfatizar algo. Agitó las manos detrás de la cabeza. Volvió a levantar los dedos índices. Volvió a agitar las manos detrás de la cabeza.

"Éramos solo él y yo hablando de pitcheo", dijo Sánchez. "Se trataba de salir de una apertura y prepararse para la siguiente. Sales de una apertura y esa ya quedó atrás. Se trata de aspirar a más. Se trata de afrontar el siguiente desafío si quieres alcanzar el máximo nivel de competencia".

Sánchez tuvo una marca de 13-5 con una efectividad de 2.50 en 32 aperturas la temporada pasada. Terminó segundo detrás de Paul Skenes de Pittsburgh en la votación del Premio Cy Young de la Liga Nacional. Fue un gran año, pero Sánchez dijo que no está satisfecho.

Comentó que dedicó la pretemporada a trabajar en sí mismo para ser lo más consistentemente excelente posible.

"Esto no se trata de un año", dijo Sánchez. "Ni siquiera de dos o tres. Se trata del largo plazo. Se trata de ser consistente por mucho tiempo. Si quiero ser grande en este deporte, tengo que hacer las cosas de esta manera. Tengo que ser exigente conmigo mismo".