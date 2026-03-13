Dominicana trituró a Corea del Sur y jugará la semifinal frente a Estados Unidos

Austin Wells, al centro, es felicitado por sus compañeros al llegar al plato con la carrera que completó el nocaut. ( AFP )

Corea del Sur se presentaba como una gran interrogante ante el trabuco dominicano que tiene los ánimos en las nubes del Clásico Mundial de Béisbol, pero resultó en un rival que no estuvo ni cerca de ofrecer peligro ante los bates y el buen pitcheo caribeño.

Con buen corrido de bases, bateo oportuno, paciencia en el plato y un Cristopher Sánchez del nivel de Cy Young, la tropa quisqueyana aplastó por 10-0 en siete entradas a su rival asiático en el choque que abrió los cuartos de final del certamen.

Con los duartianos delante 7-0 en el séptimo, el emergente Austin Wells despachó un cuadrangular con dos compañeros en bases que terminó el encuentro, el segundo nocaut que propina la plantilla de Albert Pujols en el torneo, tras liquidar por la misma vía a Países Bajos, el pasado domingo.

De esta forma, el equipo quisqueyano regresa a una semifinal del torneo por primera vez desde ese 2013 cuando resultó campeón. El encuentro será el domingo 15 de marzo en Miami, a partir de las 8:00 de la noche frente a los Estados Unidos, que derrotó 5-3 a Canadá en Houston.

Luis Severino será el abridor por los de Albert Pujols y Paul Skenes está anunciado por los de las barras y las estrellas. Los dominicanos tienen un récord de 5-0 en el torneo, han superado a sus oponentes en carreras con un marcador de 51-10, con un promedio de bateo de .312 y 14 jonrones, igualando el récord del Clásico Mundial de Béisbol establecido por México en 2009.

Sánchez se reivindicó una semana después. Fue otro lanzador al que abrió ante Nicaragua y donde apenas estuvo 1.1 entradas donde fue castigado con seis hits, tres vueltas y una base.

Esta vez, lanzó cinco entradas en blanco con ocho ponches donde solo cedió dos hits y una base para apuntarse la victoria. Albert Abreu completó el trabajo al lanzar dos entradas en blanco, de tres ponches.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603142266382515v1highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-a022f7cb.jpg Juan Soto se barre a salvo en el plato para anotar una carrera ante Corea del Sur, el viernes en Miami. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603142266386413v1highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-ae7282c5.jpg Cristopher Sánchez festeja tras lograr un ponche frente al equipo de Corea del Sur. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603132266380343v1highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-572fe5ed.jpg Jugadores del equipo dominicano festejan una carrera en su partido ante Corea del Sur. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603142266383181v1highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-78be816c.jpg Vladimir Guerrero Jr., termina el swing con el que remolcó una carrera en el choque ante el conjunto asiático. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603142266382466v1highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-f6c9b719.jpg Juan Soto reacciona luego de que el árbitro llame safe en una jugada cerrada en el plato. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603142266385584v2highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-9f702a05.jpg Austin Wells termina el swing con el que pegó que definió el nocaut. (AFP) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/afp202603142266385356v2highres2026worldbaseballclassicquarterfinalskoreavd-3443e8a0.jpg Vladimir Guerrero Jr. se apresta a barrerse en el plato durante la segunda entrada del encuentro ante Corea del Sur. (AFP) ‹ >

El partido, que apenas duró 2 horas y 17 minutos, tuvo una asistencia de 30,805 fanáticos. Los inmortales David Ortiz, Adrián Beltré y Pedro Martínez realizaron el lanzamiento de la primera bola.

Fernando Tatis Jr., remolcó dos carreras y se convirtió en el dominicano mayor productor en una edición del certamen, dejando atrás las nueve de Adrián Beltré en 2006. Ahora, el Bebo es el tercer máximo productor en una edición, solo detrás del japonés Masataka Yoshida (13 en 2023) y el neerlandés Wladimir Balentien (12 en 2017).

Manny Machado y Junior Caminero pegaron un par de imparable y remolcaron una vuelta y anotaron dos, cada uno.

Las carreras

La tropa duartiana abrió la pizarra en la segunda entrada ante un Hyun Jin Ryu que conocían por su larga carrera en la MLB entre Dodgers y Blue Jays.

Vladimir Guerrero Jr. negoció boleto y, tras Manny Machado fallar con elevado al izquierdo, Junior Caminero sacó doble a la esquina del jardín izquierdo que Guerrero Jr. aprovechó para hacer un gran corrido y evitar al receptor para anotar desde la inicial.

Caminero aprovechó para llegar hasta la antesala y luego anotó con rodado a tercera de Julio Rodríguez. Agustín Ramírez también recibió base por bolas, Geraldo Perdomo pegó hit detrás de segunda y Fernando Tatis Jr. sacó imparable al derecho que llevó la tercera vuelta al plato. Subió a lanzar Kyung-Eun Noh, quien ponchó a Ketel Marte para cerrar la entrada.

Los caribeños volvieron a pisar la goma en el cierre del tercero. Juan Soto abrió la entrada con hit al derecho y Guerrero Jr. le siguió con doblete al central que permitió a Soto anotar en una jugada donde pudo burlar al receptor y llegar a salvo. La jugada sacó del montículo Kyung-Eun Noh y en su lugar subió Yeong Hyun Park.

Pero Machado lo recibió con hit al izquierdo que llevó la quinta vuelta dominicana al home y Caminero pegó sencillo al central. Julio Rodríguez y Agustín Ramírez se poncharon, pero Geraldo Perdomo recibió boleto para que se llenaran las bases.

Tatis Jr. y Marte también fueron transferidos y anotaron dos vueltas más para colocar el choque 7-0.

En el séptimo, con un out, Machado pegó sencillo, Oneil Cruz negoció base, Rodríguez sacó rodado por el campo corto, se produjo el out en la intermedia, pero el buen corrido le permitió llegar a salvo a la inicial y dejó el escenario preparado para que el emergente Wells despachara su cuadrangular por el prado derecho.