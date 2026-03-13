Dominicana noquea a Corea del Sur y avanza a semifinal del Clásico Mundial

Agustín Ramírez es felicitado luego de anotar una carrera para el equipo dominicano, el viernes en Miami. ( AFP )

La República Dominicana avanzó este viernes a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al propinar nocaut de 10-0 en siete entradas a Corea del Sur en el partido de cuartos de final disputado en el estadio loneDepot Park de Miami.

Un cuadrangular con dos corredores en base del emergente Austin Wells definió el encuentro.

El zurdo romanense Cristopher Sánchez trabajó las primeras cinco entradas en las que solo aceptó dos hits y un boleto y propinó ocho ponches a los asiáticos. Luego subió Albert Abreu, quien trabajó el sexto y séptimo episodio.

Dominicana ahora espera por el ganador del encuentro entre los Estados Unidos y Canadá, que también se disputa en la jornada, en Houston.

Las carreras

La tropa duartiana abrió la pizarra en la segunda entrada ante un Hyun Jin Ryu que conocían por su larga carrera en la MLB entre Dodgers y Blue Jays.

Vladimir Guerrero Jr. negoció boleto y, tras Manny Machado fallar con elevado al izquierdo, Junior Caminero sacó doble a la esquina del jardín izquierdo que Guerrero Jr. aprovechó para hacer un gran corrido y evitar al receptor para anotar desde la inicial.

Caminero aprovechó para llegar hasta la antesala y luego anotó con rodado a tercera de Julio Rodríguez. Agustín Ramírez también recibió base por bolas, Geraldo Perdomo pegó hit detrás de segunda y Fernando Tatis Jr. sacó imparable al derecho que llevó la tercera vuelta al plato. Subió a lanzar Kyung-Eun Noh, quien ponchó a Ketel Marte para cerrar la entrada.

Los caribeños volvieron a pisar la goma en el cierre del tercero. Juan Soto abrió la entrada con hit al derecho y Guerrero Jr. le siguió con doblete al central que permitió a Soto anotar en una jugada donde pudo burlar al receptor y llegar a salvo. La jugada sacó del montículo Kyung-Eun Noh y en su lugar subió Yeong Hyun Park.

Pero Manny Machado lo recibió con hit al izquierdo que llevó la quinta vuelta dominicana al home y Caminero pegó sencillo al central. Julio Rodríguez y Agustín Ramírez se poncharon, pero Geraldo Perdomo recibió boleto para que se llenaran las bases.

Tatis Jr. y Marte también fueron transferidos y anotaron dos vueltas más para colocar el choque 7-0.

En el séptimo, con un out, Machado pegó sencillo, Oneil Cruz negoció base, Rodríguez sacó rodado por el campo corto, se produjo el out en la intermedia, pero el buen corrido le permitió llegar a salvo a la inicial y dejó el escenario preparado para que el emergente Austin Wells despachara su cuadrangular por el prado derecho.