El Clásico Mundial destrozó su marca de asistencia antes de la segunda ronda

El Tokyo Dome se consagró como la sede más visitada en el Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

La fiebre por el béisbol ha alcanzado niveles sin precedentes en este 2026. Según datos oficiales emitidos el viernes por el departamento de comunicaciones de la Major League Baseball (MLB), la presente edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) ha pulverizado el récord histórico de asistencia total del torneo.

Este hito se alcanzó incluso antes del inicio de la fase de eliminación directa, consolidando al evento como el fenómeno deportivo internacional más relevante del año.

A través de la ronda de grupos, el certamen congregó a un total de 1,374,232 fanáticos, superando la marca previa de 1,306,414 impuesta en la edición de 2023. Este crecimiento refleja no solo la expansión global del deporte, sino también la intensidad con la que las fanaticadas han respondido al llamado de representar sus colores nacionales.

Nuevos hitos en Asia y Estados Unidos

El éxito de taquilla no ha sido solo global, sino también localizado en sedes estratégicas. Tokio volvió a demostrar que el béisbol es el alma de Japón, registrando un récord para un solo grupo con 365,272 asistentes en el Tokyo Dome, dejando atrás los 361,976 de la edición anterior.

En territorio estadounidense, la ciudad de Houston emergió como el nuevo gigante del fanatismo. El Daikin Park registró una asistencia total de 350,365 personas para el Grupo B, pulverizando el récord previo para una sede en EE. UU., el cual ostentaba Miami (2023) con 295,850 espectadores.

Los 10 partidos con mayor asistencia

El dominio de las sedes con mayor capacidad y la pasión de las fanaticadas latina y asiática marcaron el ritmo de la fase inicial. Basado en los registros de la organización y el portal oficial del torneo, estos son los encuentros con mayor concurrencia:

Japón vs. Corea del Sur (Tokio): 45,600 Japón vs. Australia (Tokio): 45,600 República Checa vs. Japón (Tokio): 45,600 Japón vs. China Taipéi (Tokio): 45,600 Corea del Sur vs. China Taipéi (Tokio): 44,200 República Dominicana vs. Venezuela (Miami): 36,230 Nicaragua vs. República Dominicana (Miami): 35,127 Gran Bretaña vs. Estados Unidos (Houston): 34,368 Países Bajos vs. República Dominicana (Miami): 32,324 Estados Unidos vs. Brasil (Houston): 30,825

Comienza la fase de "matar o morir"

Con los récords de asistencia en el bolsillo, la acción se traslada esta noche a los cuartos de final, donde se espera que la tendencia alcista continúe. La cartelera de hoy presenta dos duelos de alto voltaje:

Corea del Sur vs. República Dominicana: Se jugará a las 6:30 p.m. (hora del Este) en el loanDepot Park de Miami , con transmisión por FS2 .

Estados Unidos vs. Canadá: El clásico norteamericano tendrá lugar en Houston a las 8:00 p.m. (hora del Este) y será transmitido por la cadena FOX.

Con el "Plátano Power" dominicano enfrentando la disciplina coreana y el vigente campeón buscando defender su casa, el Clásico Mundial de Béisbol 2026 se encamina a cerrar como la edición más exitosa de la historia.