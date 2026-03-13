Euforia en SD: Dominicana vence a Corea del Sur y desata celebración en las calles
Desde tempranas horas de la tarde, fanáticos se reunieron en distintos comercios para disfrutar del juego del Clásico Mundial de Béisbol
Un ambiente de júbilo se ha vivido la noche de este viernes en distintos sectores del Distrito Nacional y el resto del Gran Santo Domingo, con motivo del partido de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol entre la selecciones de la República Dominicana y de Corea del Sur.
Fanáticos de diferentes barrios se han reunido en colmados y comercios para disfrutar del encuentro, correspondiente a una ronda de eliminación directa del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde el conjunto caribeño se impuso por nocaut (10-0) a los asiáticos para así avanzar a la semifinal del certamen.
Desde antes del primer lanzamiento, muchas esquinas comenzaron a llenarse. Los televisores colocados en puertas o ventanas de los colmados atrajeron a fanáticos que se detuvieron a observar el juego, algunos de pie y otros acomodados en sillas plásticas alrededor de los negocios.
Entre conversaciones sobre la alineación, opiniones sobre los lanzadores, jugadas y el entusiasmo característico de los fanáticos, el partido se vivió como un evento colectivo que reunió a amigos, familiares y curiosos que pasan por la zona.
Durante un recorrido realizado por Diario Libre por distintos colmados y comercios del Distrito Nacional, entre ellos Primera Base, La Venganza, Dugout y el establecimiento El Linconazo, se pudo observar un ambiente de gran emoción entre los aficionados; quienes reaccionan a cada jugada con gritos y aplausos.
Una de las frases que más se escuchó entre los presentes es "¡No pueden!", repetida con entusiasmo cada vez que el equipo dominicano anotaba una carrera o su pitcheo ponchaba a un rival.
Resultados del Juego
El partido terminó a favor de los ddominicanos 10-0 contra Corea del Sur.
El próximo partido del equipo quisqueyano será este domingo a las 8:00 de la noche, contra el equipo que resulte ganador del partido de este viernes entre EEUU y Canadá.