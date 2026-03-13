Euforia en SD: Dominicana vence a Corea del Sur y desata celebración en las calles

Fanáticos reunidos en El Linconazo, disfrutando el juego entre República Dominicana y Corea del Sur. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Un ambiente de júbilo se ha vivido la noche de este viernes en distintos sectores del Distrito Nacional y el resto del Gran Santo Domingo, con motivo del partido de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol entre la selecciones de la República Dominicana y de Corea del Sur.

Fanáticos de diferentes barrios se han reunido en colmados y comercios para disfrutar del encuentro, correspondiente a una ronda de eliminación directa del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde el conjunto caribeño se impuso por nocaut (10-0) a los asiáticos para así avanzar a la semifinal del certamen.

Desde antes del primer lanzamiento, muchas esquinas comenzaron a llenarse. Los televisores colocados en puertas o ventanas de los colmados atrajeron a fanáticos que se detuvieron a observar el juego, algunos de pie y otros acomodados en sillas plásticas alrededor de los negocios.

Entre conversaciones sobre la alineación, opiniones sobre los lanzadores, jugadas y el entusiasmo característico de los fanáticos, el partido se vivió como un evento colectivo que reunió a amigos, familiares y curiosos que pasan por la zona.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre por distintos colmados y comercios del Distrito Nacional, entre ellos Primera Base, La Venganza, Dugout y el establecimiento El Linconazo, se pudo observar un ambiente de gran emoción entre los aficionados; quienes reaccionan a cada jugada con gritos y aplausos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-13-at-65004-pm-d6029d0c.jpeg Ambiente en los colmados en el Distrito Nacional. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-13-at-74542-pm-348bb107.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/whatsapp-image-2026-03-13-at-80004-pm-1-2fa60d12.jpeg ‹ >

Una de las frases que más se escuchó entre los presentes es "¡No pueden!", repetida con entusiasmo cada vez que el equipo dominicano anotaba una carrera o su pitcheo ponchaba a un rival.

Resultados del Juego

El partido terminó a favor de los ddominicanos 10-0 contra Corea del Sur.

El próximo partido del equipo quisqueyano será este domingo a las 8:00 de la noche, contra el equipo que resulte ganador del partido de este viernes entre EEUU y Canadá.