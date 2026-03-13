Harper, Raleigh y Bregman regresan con EE. UU. para el partido contra Canadá

Aaron Judge (izquierda) y Aaron Judge celebran luego de anotar carreras para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( FUENTE EXTERNA. )

El equipo de Estados Unidos recurrirá a algunas estrellas conocidas en su alineación titular para un partido decisivo que les permitirá seguir aspirando al oro en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando efrenten a Canadá a las 8:00pm de este viernes.

Tanto Bryce Harper, Alex Bregman y Cal Raleigh, ninguno jugaron en la derrota del equipo ante Italia el martes. Ahora regresan a la alineación titular, reemplazando a Paul Goldschmidt, Gunnar Henderson y Will Smith. Mientras tanto, Pete Crow-Armstrong se mantiene como titular en el jardín central por encima de Byron Buxton.

Los norteamericanos buscan revivir la magia de su debut en el torneo, cuando anotaron 15 carreras contra Brasil.

Equipo listo

El as de los Giants, Logan Webb, será el lanzador abridor de la selección de Estados Unidos.

Esta es la alineación de Estados Unidos para este viernes:

Tonight´s starting lineup against Canada ?? pic.twitter.com/2Avjv87ySK — USA Baseball (@USABaseball) March 13, 2026

Webb ponchó a seis bateadores y permitió una carrera en cuatro entradas durante la victoria sobre Brasil el 6 de marzo.

Michael Soroka será el abridor programado para Canadá, que busca su primera clasificación a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Estados Unidos ha derrotado a Canadá en sus últimos cuatro enfrentamientos en el torneo.