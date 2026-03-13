Julio Rodríguez dice que ganar el Clásico es más importante que la Serie Mundial

Julio Rodríguez en conferencia de prensa previa al segundo partido de fogueo de la selección nacional dominicana ante los Tigres de Detroit, en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Julio Rodríguez tiene como su mayor anhelo ganar el título del Clásico Mundial de Béisbol para República Dominicana.

El jardinero de los Marineros de Seattle afirmó este jueves que preferiría ganar el torneo internacional antes que la Serie Mundial de la MLB.

"Amo a los Marineros. Saben que doy lo mejor de mí por ellos cada vez que salgo al campo, pero ganar el Clásico Mundial de Béisbol estaría como primero en la lista", dijo al canal de YouTube "Foul Territory".

"Esto es por mi país. Esto es por mi ciudad. Esto es por mi gente, mi barrio... Ganar el Clásico Mundial de Béisbol sería lo máximo."

Dominicana se impuso con un récord de 4-0 en la fase de grupos y se clasificó para los cuartos de final, donde se enfrentará a Corea el viernes.

Los dominicanos solo han ganado el torneo en (2013, desde su creación en 2006.

Los Marineros de Rodríguez estuvieron a una victoria de su primera participación en el Clásico Mundial en la historia de la franquicia, al perder contra los Toronto Blue Jays en el séptimo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2025.

El jardinero dominicano Julio Rodríguez tuvo otra temporada productiva en 2025 con los Seattle Mariners, consolidándose como una de las principales figuras ofensivas del equipo.

Temporada histórica

En 160 juegos disputados, registró 174 hits en 652 turnos, con 32 cuadrangulares, 95 carreras impulsadas y 106 anotadas, además de 30 bases robadas.

También terminó la campaña con promedio de bateo de .267 y OPS de .798, números que lo mantuvieron entre los bateadores más peligrosos de la alineación de Seattle.

Durante la temporada, Rodríguez también alcanzó hitos importantes en su carrera. Entre ellos destacó convertirse en el primer jugador en la historia de MLB con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas en cada una de sus primeras cuatro temporadas.