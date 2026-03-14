Italia alcanza las semifinales y se mantiene invicta en el Clásico al vencer a Puerto Rico

El entrenador Francisco Cervelli, número 29 de la selección italiana, celebra con sus jugadores tras la victoria por 8-6 contra Puerto Rico en el Daikin Park el 14 de marzo de 2026 en Houston, Texas. ( AFP / KENNETH RICHMOND )

El inicio del partido por la tarde en el Daikin Park propició una nueva y singular realidad en Italia. Allí, los italianos pudieron reunirse el sábado por la noche para conversar no solo sobre fútbol, mientras disfrutaban de sus espressos y digestivos, sino también para seguir de cerca a la selección nacional de béisbol, que se está ganando su cariño y atención.

Y a pesar de la tensión del octavo inning, el resultado final fue satisfactorio.

¿Cómo logró Italia su histórica victoria contra Puerto Rico?

Italia anotó carreras desde el principio y logró contener la remontada de Puerto Rico en los últimos momentos, consiguiendo una victoria de 8-6 en los cuartos de final.

Casi se podía oír el vítor desde The Boot, donde la emocionante trayectoria de Italia en este Clásico Mundial de Béisbol ha vuelto a poner el béisbol en primer plano.

El capitán Vinnie Pasquantino y su equipo, compuesto principalmente por italoamericanos, no solo han sorprendido al mundo del béisbol, sino que también han enorgullecido a sus ancestros, avanzando a Miami para disputar las semifinales el lunes contra el ganador del partido entre Japón y Venezuela.

Es la mejor actuación de los Azzurri en este torneo, y este poderoso grupo de paisanos se ha convertido en la comidilla de la prensa nacional.

Tras un impecable 4-0 en la fase de grupos, Italia era local solo de nombre en el partido de cuartos de final contra un rival que contaba con el apoyo de una ruidosa y orgullosa afición, mayoritariamente puertorriqueña. Los aficionados puertorriqueños hicieron oír sus voces y sus instrumentos de percusión.

Y cuando Willi Castro abrió el partido con un jonrón que superó las gradas de Crawford Boxes, los jugadores de Puerto Rico salieron en tropel del banquillo visitante mientras un grito de júbilo resonaba en el techo de paneles de acero del Daikin.

Sin embargo, una vez más, no hubo quien silenciara a estos bates italianos.

Impacto y reacciones en Italia tras avanzar a semifinales

Italia respondió con rapidez y agresividad en la parte baja de la primera entrada, con Pasquantino, Dominic Canzone y Jac Caglianone conectando sencillos productores consecutivos para sacar a Seth Lugo del partido tras registrar solo un out.

El elevado de sacrificio de D´Orazio completó la entrada de cuatro carreras, y no sería la última de Italia.

Aunque Puerto Rico llenó las bases ante Sam Aldegheri —un auténtico italiano nacido y criado en Verona— en la segunda entrada, lo único que pudo conseguir fue una carrera impulsada por un lanzamiento de Martín Maldonado. Esto puso a Italia en posición de sentenciar el partido en la cuarta entrada.

Pasquantino recibió una base por bolas y robó una base (quizás los cafés expreso que ha estado sirviendo en el banquillo le hayan dado velocidad) para iniciar una remontada con dos outs.

Italia llenó las bases ante Luis Quiñones para Andrew Fischer, el prospecto de los Brewers nacido en Nueva Jersey con un tatuaje de Frank Sinatra.

Fischer lo hizo a su manera, conectando un elevado largo al jardín derecho que un aficionado atrapó frente a la pared. La interferencia le dio a Fischer un doble que impulsó dos carreras. Y cuando D´Orazio conectó inmediatamente un doblete por la línea del jardín derecho, anotaron dos carreras más, poniendo el marcador 8-2.

Puerto Rico puso nerviosos a los italianos en la octava entrada al llenar las bases sin outs contra Matt Festa. Antes de que terminara la entrada, Puerto Rico había anotado cuatro carreras sin siquiera un extrabase.

El relevista Joe La Sorsa golpeó a un bateador y lanzó un lanzamiento descontrolado, mientras la afición y el equipo de Rubio empezaban a animarse con el marcador 8-6.

Sin embargo, ya era demasiado tarde para revertir lo que Italia había hecho al principio.

Y hablando de empezar temprano, el mánager Francisco Cervelli había comentado cómo el horario de inicio temprano en Texas permitía a los aficionados al deporte en Italia planificar su noche en torno al partido. Lo llamó "Noche de Béisbol en Italia".

¡Qué noche!

Los favoritos de este torneo, los miembros del equipo de Italia, han estado preparando cafés para celebrar, pellizcándose los dedos, escuchando a Bocelli a todo volumen, vistiendo Armani y dándose besos en las mejillas.

Pero sobre todo, han arrollado a sus rivales en el Clásico Mundial de Béisbol, abriéndose paso a la fuerza hasta las semifinales y ganándose el cariño de los aficionados más entusiastas del béisbol.