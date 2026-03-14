El nocaut sobre Corea del Sur selló el pase de RD a los Juegos Olímpicos

Vladimir Guerrero Jr. abrió el marcador dominicano en la paliza que propinó a Corea del Sur en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol. ( AFP )

La noche en el loanDepot Park no solo se vistió de gloria por el avance a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, sino que marcó un hito histórico para el deporte nacional: la República Dominicana aseguró oficialmente su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La victoria contundente de la escuadra quisqueyana sobre Corea del Sur en los cuartos de final, con un nocaut de 10-0, fue el catalizador que selló el pasaporte olímpico. Es la primera disciplina quisqueyana que se clasifica a la cita universal a disputarse por tercera vez en la ciudad californiana.

Sin embargo, el boleto se confirmó matemáticamente gracias a una combinación de resultados en la llave norteamericana, donde la derrota de Canadá ante Estados Unidos dejó a la República Dominicana como el equipo de la Confederación de Béisbol del Caribe y las Américas mejor posicionado en el torneo, garantizando una de las dos plazas directas que el Clásico otorga para la cita estival de 2028.

Será la cuarta vez que el conjunto dominicano asista a la gran cita. Ya lo hizo en la edición de Los Ángeles en 1984 cuando el torneo fue de exhibición. Volvió en Barcelona 1992 y en Tokio 2020 se alzó con la medalla de bronce.

Dominican Republic secured the first of two spots for the Americas at the LA28 Olympic Games. The berth was confirmed after defeating Korea, combined with Canada´s loss to the USA.#LA28 || @LA28 || MLB pic.twitter.com/WMsaHwUIdd — WBSC ? (@WBSC) March 14, 2026

Puerto Rico y Venezuela, que marchan con récord de 3-1 y disputarán el sábado los cuartos de final ante Italia y Japón, respectivamente, luchan por esa segunda plaza de América en lo que significará la vuelta del béisbol al programa olímpico, tras recesar en París 2024.

Si uno de los dos se impone en la semifinal se quedará con el boleto. De ganar ambos, entonces el partido de semifinal entre ellos definirá la otra plaza americana.

El dominio sobre el diamante

El conjunto dirigido por Albert Pujols mostró una solvencia absoluta frente al pitcheo asiático. Con una labor monticular sólida y una ofensiva que despertó temprano en el encuentro de Cristopher Sánchez, los dominicanos neutralizaron cualquier intento de rebelión coreana.

Los dominicanos han superado a sus oponentes en carreras con un marcador de 51-10, con un promedio de bateo de .312 y 14 jonrones, igualando el récord del Clásico establecido por México en 2009.

Este triunfo no solo coloca al "Plátano Power" entre los cuatro mejores equipos del mundo, sino que elimina la incertidumbre del proceso clasificatorio mundial de la primavera de 2028, la única otra opción que tendrán los equipos del continente para un torneo de seis naciones y para el que los Estados Unidos ya tenía una plaza por ser el anfitrión.

La lucha por la segunda plaza

Con la República Dominicana (5-0) ocupando el primer puesto de clasificación para las Américas, la tensión se traslada ahora a las selecciones de Puerto Rico y Venezuela.

Tras la eliminación de Canadá y México, la carrera por la segunda plaza se ha convertido en un duelo estratégico de posiciones finales.

Actualmente, Venezuela mantiene una ligera ventaja en las estadísticas secundarias debido a su desempeño en la fase de grupos, pero la permanencia de Puerto Rico en las rondas avanzadas mantiene la moneda en el aire.

El Comité Organizador de LA28 y la WBSC confirmarán la segunda plaza una vez concluya la ronda semifinal, dependiendo de cuál de estas dos potencias caribeñas termine con el mejor registro global del certamen.

Para la República Dominicana, el trabajo bajo presión ha dado sus frutos. Los ganadores de la medalla de bronce en Tokio 2020 llegarán a Los Ángeles 2028 con la etiqueta de favoritos, buscando una de las preseas que le falta a su vitrina: el oro olímpico.