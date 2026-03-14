"Simplemente somos diferentes": Albert Pujols sobre la energía y la alegría del equipo dominicano

La alegría es una de las características más representativas de los dominicanos, y por si a alguien le quedaba alguna duda, el Clásico Mundial de Béisbol se ha encargado de despejarla.

Música, baile, gritos y saltos han sido algunas de las tantas demostraciones efusivas que tanto los fanáticos como los jugadores han protagonizado a lo largo de este torneo.

Las redes sociales se han inundado de videos que muestran cómo los dominicanos disfrutan cada partido, no solo desde el estadio LoanDepot Park, en Miami, Florida, sino también en distintos puntos del territorio nacional mientras siguen las transmisiones.

Somos diferentes

Al ser cuestionado sobre la algarabía que caracteriza a los dominicanos, Albert Pujols, leyenda del béisbol de las Grandes Ligas y actual dirigente del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, aseguró que "simplemente somos diferentes".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/alqhpf4frtmuuobe1irw-739150b2.jpg Albert Pujols, leyenda del béisbol dominicano y acltual dirigente del equipo quisqueyano en el Clásico Mundial de Béisbol. (FUENTE EXTERNA)

Tras la victoria del equipo dominicano ante Corea del Sur (10-0), un periodista preguntó a Pujols cómo podrían las Grandes Ligas del Béisbol (MLB por sus siglas en inglés) "implementar" en la liga la energía y la pasión que los dominicanos manifiestan cada vez que pisan el campo de juego durante el clásico, a lo que el dirigente respondió que eso no es posible.

"Yo creo que no se puede – agregó Pujols – esto está en nuestra sangre, en nuestro ADN. Así es como jugamos este deporte. La responsabilidad que sentimos al llevar esta camiseta, representamos no solo a nuestro país sino también a nuestras familias y a Dios."

"Este uniforme lo llevamos con mucho orgullo, eso es algo con lo que se nace y es muy difícil de enseñar".

"Realmente no tengo una respuesta de cómo se puede aplicar eso aquí en los Estados Unidos. Millones de dominicanos nos están mirando y se preocupan por nosotros. Pienso que simplemente somos diferentes". Agregó el dirigente.

El béisbol es como una religión

El actual gerente general del equipo dominicano en el Clásico, el expelotero Nelson Cruz, expreso en la misma rueda de prensa que para los dominicanos el béisbol "es como una religión y una forma de vivir" dejando claro que este deporte forma parte esencial de la cultura dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/gk3olbdbhpnvrb5osyrf-bc49ed94.jpg Nelson Cruz Gerente General del equipo dominicano en el Clásico. (FUENTE EXTERNA)

"Para muchos de nosotros el béisbol es una forma de escapar de la pobreza. – comento Cruz – El país entero está enfocado en el equipo y se ha unido para apoyarlo. Esto es lo que somos como país. Amamos el béisbol y para nosotros no es solo un juego, es una forma de vivir".

Racha de victorias

El equipo dominicano clasifico la noche de este sábado a las semifinales luego de haber derrotado por nocaut 10-0 al equipo de Corea del Sur.

Esta victoria se suma a la racha invicta que lleva el equipo dominicano desde el inicio del mundial, donde los quisqueyanos han derrotado a Nicaragua 12-3, Paises Bajos 12-1, Israel 10-1 y a Venezuela 7-5.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/14/image-46-26de22ca.jpeg Parte del roster del equipo dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Este domingo 15 los dominicanos se enfrentarán a los Estados Unidos, quienes anoche vencieron a Canadá 5-3, para determinar el pase a la final del torneo que se celebrara este martes 17 en la ciudad de Miami, Florida.