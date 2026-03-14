"Para nosotros el béisbol es como una religión, es una forma de vivir, es una forma de escapar de la pobreza". Con esas palabras, Nelson Cruz describió lo que significa este deporte para los dominicanos tras la contundente victoria de República Dominicana 10-0 sobre Corea , resultado que aseguró el pase del equipo a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol.

El gerente general del conjunto dominicano explicó en la rueda de prensa que, durante el torneo, el país entero se une alrededor del equipo nacional.

"Es una forma de escapar de la pobreza, una forma de divertirse. Hoy en día en Dominicana no hay problemas, no hay situaciones políticas, no hay situaciones económicas. El país entero está enfocado en un solo equipo", expresó.

Cruz señaló que la selección ha logrado concentrar el apoyo de toda la nación, que se mantiene pendiente de cada partido del torneo: "República Dominicana se ha unido para apoyar a este equipo y eso es lo que somos como país", afirmó.

Pase a la semifinal

El extoletero insistió en que, para los dominicanos, el béisbol trasciende lo deportivo y forma parte de la identidad nacional.

Con la victoria por blanqueada, República Dominicana avanza a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar nuevamente el título del torneo.

El equipo quisqueyano regresa a una semifinal del torneo por primera vez desde ese 2013 cuando resultó campeón.

El encuentro será el domingo 15 de marzo en Miami, a partir de las 8:00 de la noche frente a los Estados Unidos, que derrotó 5-3 a Canadá en Houston.