Dominicana y Estados Unidos en una semifinal de alto voltaje en el Clásico Mundial

Vladimir Guerrero Jr. de la selección de República Dominicana celebra una anotación con sus compañeros Julio Rodríguez #44 (izq.) y Manny Machado #3 (centro) en la segunda entrada del partido de cuartos de final contra Corea del Sur en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot Park el 13 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP / AL BELLO )

La República Dominicana y Estados Unidos se enfrentarán en una de las semifinales más atractivas en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, un choque entre dos potencias del béisbol mundial que buscan avanzar a la final del torneo.

El duelo enfrenta a dos países campeones del Clásico. República Dominicana conquistó el título en 2013, logrando además el único campeonato invicto en la historia del torneo con marca de 8-0, mientras Estados Unidos se coronó en 2017.

Estados Unidos avanzaba así a buscar el título de esa versión.

El encuentro, sin importar lo que ocurra en las dos semifinales por disputar, tiene la característica de una final adelantada.

Cuando la República Dominicana se enfrente a Estados Unidos el domingo por la noche (8:00 p.m.) en el loanDepot Park de Miami, no será solo un partido de béisbol: será una muestra de orgullo nacional que roza el fervor religioso.

“Hay tres cosas (en la República Dominicana)”, dijo Vladimir Guerrero Jr. “Nuestra patria, el béisbol y la Biblia”.

Estos dos equipos tienen su historia en máximos escenarios. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los norteamericanos ganaron la medalla de plata y los caribeños el bronce. En Sidney 2000, Estados Unidos tomó el oro, su único metal en este escenario. No olviden que la nación quisqueyana ganó la Serie Mundial de Béisbol Amateur, en 1948.

El partido también revive un enfrentamiento que ha sido poco frecuente dentro del Clásico.

Ambas selecciones se han medido tres veces en el torneo, se vieron en 2013 con un triunfo dominicano tres por una y dos en la edición de 2017, con victoria para los quisqueyanos en el primer juego 7-5 en Miami durante la primera ronda, mientras Estados Unidos se impuso 6-3 en San Diego en la segunda ronda, resultado que eliminó a los dominicanos.

Ya antes también se encontraron en los Juegos Olímpicos. En Barcelona 1992, los estadounidenses vencieron 10-0 a la tricolor y en Tokio 2020 volvieron a ganar 3-1. Se verían de nuevo en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Así han transcurrido los duelos entre estos dos conjuntos en sus diferentes escenarios.

"Tenemos muchos talentos, muchas superestrellas en nuestro equipo", dijo Machado a principios de esta semana.

"Tenemos algo diferente, y es que sabemos que somos buenos. No depende del lanzador al que nos enfrentemos. Pase lo que pase, vamos a ejecutar nuestro plan de juego. Somos buenos en eso, y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra mentalidad".

Dos potencias del béisbol internacional

La República Dominicana llega a esta semifinal respaldada por una tradición ganadora reciente en torneos internacionales. El país conquistó la medalla de bronce en el torneo de béisbol de los 2020 Summer Olympics celebrados en Tokyo, la primera presea olímpica en la historia del béisbol dominicano.

Estados Unidos, por su parte, fue medalla de plata en esos mismos Juegos Olímpicos, consolidando también su lugar entre las grandes potencias del béisbol internacional.

Poder ofensivo en ambos bandos

El enfrentamiento también reúne a dos de las ofensivas más temidas del torneo.

La alineación dominicana ha mostrado gran capacidad de producir carreras y suma 14 cuadrangulares en el campeonato.

Estados Unidos tampoco se queda atrás y cuenta con un lineup lleno de figuras de poder, acumulando 12 jonrones en el torneo.

Ese poder ofensivo convierte el juego en un duelo entre dos ataques capaces de cambiar el resultado con un solo swing.

Posibles alineaciones República Dominicana

Fernando Tatis Jr. — RF

Ketel Marte — 2B

Juan Soto — LF

Vladimir Guerrero Jr. — 1B

Manny Machado — 3B

Junior Caminero — DH

Julio Rodríguez — CF

Austin Wells — C

Geraldo Perdomo — SS



Estados Unidos

Bobby Witt Jr. — SS

Bryce Harper — 1B

Aaron Judge — RF

Kyle Schwarber — DH

Alex Bregman — 3B

Roman Anthony — LF

Cal Raleigh — C

Brice Turang — 2B

Pete Crow-Armstrong — CF

Duelo monticular

Estados Unidos enviará al montículo al derecho Paul Skenes, uno de los lanzadores más dominantes del béisbol en la actualidad.

En la temporada 2025 de Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh, registró 1.97 de efectividad y 216 ponches, una campaña que lo llevó a ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional.

En su primera salida del Clásico lanzó cuatro entradas sin permitir carreras frente a México, con siete ponches.

República Dominicana tendrá como abridor al derecho Luis Severino, quien lanzó cuatro episodios de una carrera y cinco ponches frente a Países Bajos.

En 2025 en las Grandes Ligas con los Atléticos de Oakland, trabajó 162.2 innings con 124 ponches.

Expectativas de un gran espectáculo

Dentro del equipo estadounidense el ambiente previo al juego refleja la magnitud del duelo. “Va a ser eléctrico”, dijo el lanzador Logan Webb.

El dirigente estadounidense Mark DeRosa fue aún más enfático. “Espero que sea uno de los mejores juegos de todos los tiempos”.

El béisbol es visto como una "religión" en República Dominicana, dijo el gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz.

Sus jugadores también tienen su punto de vista sobre lo que es este juego para el país.

“Todo empieza con quiénes somos”, dijo Fernando Tatis Jr. “Empieza con nuestra cultura. En la República Dominicana, es con lo que crecemos, lo que hemos visto, cómo nos sentimos, cómo bailamos. Todo es un mérito de la República Dominicana y de quienes somos como personas”.

“Por eso tenemos jugadores tan emotivos: porque juegan por sus países, se divierten, ven al público y todo lo demás”, dijo Juan Soto. “Creo que eso saca lo mejor de uno mismo”.