Comienza esperado encuentro entre RD y EE. UU. por el pase a la gran final del Clásico Mundial

El equipo dominicano está invicto. ( AGENCIAS )

El choque entre los equipos de la República Dominicana y Estados Unidos comenzó la noche de este domingo, por el boleto a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol.

El duelo ha despertado la rivalidad entre los dos países más productores de peloteros.

Por Dominicana subió a la lomita Luis Severino, mientras que por EE. UU. lo hará Paul Skenes.

El juego se celebra en el loanDepot Park, de Miami, Estados Unidos.

Dominicana viene de vencer a Corea del Sur y EE. UU. a Canadá. Los quisqueyanos están invictos, pero la escuadra gringa carga con una derrota al perder de Italia en la fase de grupo.