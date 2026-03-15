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Clásico Mundial de Béisbol
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Comienza esperado encuentro entre RD y EE. UU. por el pase a la gran final del Clásico Mundial

Por Dominicana subió a la lomita Luis Severino, mientras que por EE. UU. lo hará Paul Skenes

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    Comienza esperado encuentro entre RD y EE. UU. por el pase a la gran final del Clásico Mundial
    El equipo dominicano está invicto. (AGENCIAS)

    El choque entre los equipos de la República Dominicana y Estados Unidos comenzó la noche de este domingo, por el boleto a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol.

    El duelo ha despertado la rivalidad entre los dos países más productores de peloteros.

    Por Dominicana subió a la lomita Luis Severino, mientras que por EE. UU. lo hará Paul Skenes.

    El juego se celebra en el loanDepot Park, de Miami, Estados Unidos.

    RELACIONADAS

    Dominicana viene de vencer a Corea del Sur y EE. UU. a Canadá. Los quisqueyanos están invictos, pero la escuadra gringa carga con una derrota al perder de Italia en la fase de grupo.

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