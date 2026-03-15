Estados Unidos acabó con el sueño dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol

Roman Anthony recorre las bases tras conectar el cuadrangular de la carrera que definió el choque. ( AFP )

El choque de trenes, el de las dos alineaciones sin un out fácil, repletas de estrellas con largo recorrido y promesas que ya se han incrustado en el espectáculo, el de los dos países que son los principales productores de peloteros a la MLB se definió con dos batazos, escasas carreras y el pitcheo confirmó que es capaz de apagar hasta el tizón más caliente.

La novena de los Estados Unidos avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol al imponerse la noche del domingo a su similar de la República Dominicana por 2-1, en la primera semifinal del certamen, que concluye este martes.

Jonrones solitarios de Gunnar Henderson y Roman Anthony fue toda la ofensiva que necesitó la escuadra que dirige Mark DeRosa para obtener el derecho de buscar su segundo cetro en la principal competencia de béisbol del planeta.

Los estadounidenses conocerán este lunes a su rival, que saldrá del choque entre Venezuela e Italia (8:00 pm).

Ante una asistencia de 36,337, la "final adelantada" fue una cerrada, donde la defensa y el buen relevo de los ganadores fue clave ante un pitcheo dominicano que igual estuvo a la altura.

La ofensiva dominicana no pudo ligar. Dejó a ocho hombres en bases y se fue de 8-2 con corredores en posición de anotar.

Paul Skenes, Cy Young de la Liga Nacional en 2025, contuvo la que llegó al partido como la ofensiva más encendida del torneo mientras estuvo en el montículo. En 4.1 entradas de seis hits, una carrera y dos ponches con 71 lanzamientos.

El relevo de las barras y las estrellas completó el trabajo. Ty Rogers (0.2 entradas), Griffin Jax (1), David Bednar (1), Garrett Whitlock (1) y Mason Miller (1) solo toleraron dos incogibles y una base a los duartianos.

No decepcionó el pitcheo dominicano, que dejó en siete imparables a los anfitriones. Luis Severino trabajó 3.1 entradas de cinco hits, una vuelta y ponchó seis. Luego subieron Gregory Soto (0.1 innings), Juan Mejía (1), Huáscar Brazobán (1), Abner Uribe (1), Seranthony Domínguez (1) y Camilo Doval (1), que solo toleraron dos inatrapables, un boleto y poncharon a nueve bateadores.

Ganó el juego Skenes (2-0), perdió Soto (0-1) y salvó Miller (2).

Se trató de la tercera ocasión en la que el equipo dominicano llegó a la semifinal. Perdió en 2006 de Cuba y en 2013 se coronó campeón al dar cuenta de Países Bajos y luego en la final a Puerto Rico.

El partido

Junior Caminero adelantó a los quisqueyanos con cuadrangular solitario ante los envíos de Paul Skenes, al cierre del segundo capítulo.

En el cuarto estadounidense, Gunnar Henderson abrió la entrada con cuadrangular solitario por el prado derecho, Will Smith entregó el primer out con elevado al derecho, y Albert Pujols sustituyó a Severino.

Subió a lanzar Soto, quien fue recibido por jonrón solitario de Roman Anthony, luego Brice Turang se ponchó, Paul Crow-Armstrong sacó rodado que golpeó el guante del lanzador y llegó a salvo a la inicial. Por el montículo llegó Juan Mejía, que ponchó a Bobby Witt Jr.

Las opciones que tuvo

Al cierre del cuarto el equipo duartiano llenó las bases, pero no pudo anotar. Con un out, Vladimir Guerrero Jr., sacó doblete al izquierdo, Manny Machado logró rodado al campo corto que Bobby Witt Jr., no pudo controlar, Caminero sacó rodado por el torpedero, se forzó el out en la intermedia y Julio Rodríguez fue golpeado. Sin embargo, Austin Wells cerró la entrada con elevado al izquierdo.

En el séptimo, los quisqueyanos tuvieron otra gran oportunidad. Con un out, Wells sacó doblete sobre la cabeza de Judge en el derecho, Geraldo Perdomo pegó hit detrás de la intermedia, pero David Bednar apagó la rebelión con ponches a Tatis Jr. y a Marte.

En el noveno, tras Caminero poncharse, Julio Rodríguez fue transferido, avanzó a segunda por wild pitch de Mason Miller, el emergente Oneil Cruz falló con rola al torpedero, pero J-Rod avanzó hasta la antesala y Perdomo fue ponchado para concluir el choque.