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Clásico Mundial de Béisbol
Clásico Mundial de Béisbol

Estados Unidos elimina a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial

Los norteamericanos buscarán el martes su segunda corona del torneo

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    Estados Unidos elimina a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial
    Aaron Judge de la selección de Estados Unidos celebra la victoria por 2-1 contra la selección de República Dominicana en el loanDepot Park el 15 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (MEGAN BRIGGS/GETTY IMAGES/AFP )

    Estados Unidos derrotó a la República Dominicana por 2-1 la noche del domingo y avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol en partido disputado en el loanDepot Park de Miami.

    Junior Caminero adelantó a los quisqueyanos con cuadrangular solitario ante los envíos de Paul Skenes, al cierre del segundo capítulo.

    Sin embargo, en el cuarto estadounidense, Gunnar Henderson abrió la entrada con cuadrangular solitario por el prado derecho, Will Smith entregó el primer out con elevado al derecho, y Albert Pujols sustituyó a Severino tras 3.1 entradas de cinco hits, una carrera y seis ponches.

    Subió a lanzar Gregory Soto, quien fue recibido por jonrón solitario de Roman Anthony, luego Brice Turang se ponchó, Paul Crow-Armstrong sacó rodado que golpeó el guante del lanzador y llegó a salvo a la inicial. Por el montículo llegó Juan Mejía, que ponchó a Bobby Witt Jr.

     
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