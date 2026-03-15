Así va el juego entre Dominicana y Estados Unidos en el Clásico

El partido tiene lugar en el estadio loneDepot Park de la ciudad de Miami. ( DIARIO LIBRE )

Estados Unidos derrota a la República Dominicana por 2-1 a luego de disputarse las primeras cuatro entrada en la primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol que se juega en el loanDepot Park de Miami.

Junior Caminero adelantó a los quisqueyanos con cuadrangular solitario ante los envíos de Paul Skenes, al cierre del segundo capítulo.

En el cuarto estadounidense, Gunnar Henderson abrió la entrada con cuadrangular solitario por el prado derecho, Will Smith entregó el primer out con elevado al derecho, y Albert Pujols sustituyó a Severino tras 3.1 entradas de cinco hits, una carrera y seis ponches.

Subió a lanzar Gregory Soto, quien fue recibido por jonrón solitario de Roman Anthony, luego Brice Turang se ponchó, Paul Crow-Armstrong sacó rodado que golpeó el guante del lanzador y llegó a salvo a la inicial. Por el montículo llegó Juan Mejía, que ponchó a Bobby Witt Jr.

El ganador del choque disputará la final del torneo con Italia o Venezuela (que juegan este lunes), el próximo martes, en Miami.