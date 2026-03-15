Los bateadores dominicanos han pegado tres hits en 27 turnos al lanzador de EE. UU. de este domingo

Paul Skenes es la montaña estadounidense que se interpone en el camino dominicano hacia la Final del Clásico Mundial de Béisbol. ( AFP )

La selección de la República Dominicana ha dominado a sus rivales durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, pero el último obstáculo para avanzar a la final tiene nombre propio: Paul Skenes.

El derecho estadounidense, considerado uno de los lanzadores jóvenes más dominantes del béisbol actual, será el encargado de abrir por Estados Unidos en la semifinal del torneo en el loanDepot Park de Miami, en un duelo que enfrenta a una de las ofensivas más explosivas del campeonato contra el mejor brazo disponible del torneo.

Para el equipo dominicano, que ha conectado 14 cuadrangulares y anotado 51 carreras en cinco partidos, el desafío será descifrar a un lanzador que ha construido en poco tiempo una reputación de dominio desde la universidad hasta las Grandes Ligas.

Un talento que llegó rápido a la élite

Paul David Skenes, de 23 años, nació en Fullerton, California, mide 6'6" pies y pesa alrededor de 250 libras. Lanza y batea a la derecha y actualmente pertenece a los Pittsburgh Pirates.

Su ascenso en el béisbol profesional comenzó tras una temporada histórica con Louisiana State University (LSU), donde registró marca de 13-2, una efectividad de 1.69 y 209 ponches en 122 entradas, además de conquistar la College World Series de 2023.

Ese rendimiento lo llevó a ser seleccionado como la primera escogencia del draft de las Grandes Ligas en 2023.

El salto al béisbol profesional fue inmediato. En las Grandes Ligas, Skenes se consolidó rápidamente como uno de los abridores más dominantes. Durante la temporada de 2025 registró 1.97 de efectividad, 216 ponches y 0.95 de WHIP, números que le permitieron ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional a los 23 años.

Un arsenal de poder

Los reportes de scouts coinciden en los elementos que hacen tan difícil enfrentarlo.

Skenes posee una recta que supera las 100 millas por hora, un lanzamiento híbrido conocido como “splinker” —una mezcla entre splitter y sinker— y un repertorio de hasta siete lanzamientos diferentes, que incluyen recta de cuatro costuras, sinker, slider, sweeper, curva, cambio y splitter.

Su velocidad promedio ronda entre 98 y 99 millas por hora, un ritmo que pocos abridores logran sostener durante toda una salida.

Su tamaño físico, de 6 pies y 6 pulgadas, también le permite generar un ángulo descendente hacia el plato que complica el contacto sólido.

Dominio inmediato en el Clásico

Skenes ya mostró su impacto en el Clásico Mundial.

En su debut en el torneo frente a México lanzó cuatro entradas, permitió un solo hit, no concedió carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a siete bateadores.

En ese partido registró una tasa de swings fallidos cercana al 48 %, lo que significa que casi la mitad de los swings contra sus lanzamientos no lograron contacto con la pelota.

Su recta promedió 97.4 millas por hora, una velocidad que representa un salto considerable respecto a lo que ha enfrentado la ofensiva dominicana durante el torneo.

De hecho, la velocidad promedio de las rectas de los abridores enfrentados por República Dominicana en el Clásico ha sido de 90.8 millas por hora, más de seis millas menos que la que presenta Skenes.

Un historial favorable ante dominicanos

Los números previos al partido tampoco favorecen a la alineación dominicana.

Antes de esta semifinal, los bateadores que probablemente integrarán el lineup dominicano habían acumulado solo tres hits en 27 turnos combinados contra Skenes, con siete ponches, para un promedio colectivo de .111.

El único que ha logrado descifrarlo con cierta consistencia es Julio Rodríguez, quien suma tres hits en seis turnos frente al derecho estadounidense.

Otros nombres importantes del lineup dominicano no han tenido la misma suerte. Juan Soto no ha conectado hits en tres turnos y se ha ponchado dos veces. Vladimir Guerrero Jr. tampoco tiene imparables en dos apariciones, mientras que Ketel Marte, Gerardo Perdomo y Junior Caminero tampoco han logrado conectarle de hit.

Dos de las figuras principales de la alineación dominicana, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, nunca se han enfrentado a Skenes en su carrera.