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Luis Abinader
Luis Abinader

Presidente Abinader agradece al equipo dominicano por su entrega en el Clásico Mundial

El primer mandatario estuvo en el malecón de Santo Domingo presenciando el partido en pantalla gigante

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    Presidente Abinader agradece al equipo dominicano por su entrega en el Clásico Mundial
    El presidente Luis Abinader (centro) observa el partido entre República Dominicana y Estados Unidos. Le acompaña la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el Jefe de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. (FUENTE EXTERNA)

    A través de su cuenta de X, el presidente Luis Abinader envió un mensaje de agradecimiento al equipo dominicano que representó al país en la sexta versión del Clásico Mundial de Béisbol.

    El primer mandatario presenció el partido en el malecón de Santo Domingo, junto a la alcaldesa Carolina Mejía, y el Jefe de la Policía Nacional mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

    Desenlace final

    En la primera semifinal del torneo, República Dominicana cayó por 2-1 ante Estados Unidos, y así quedó eliminada de la posibilidad de conseguir el título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, lo que conquista desde 2013.

    El partido se mantuvo cerrado ya que aunque Dominicana se adelantó en la pizarra con un jonrón solitario de Junior Caminero en el segundo episodio, pero los norteamericanos ripostaron con dos cuadrangulares en el cuarto inning, y a partir de ahí el juego se mantuvo 2-1.

    • Durante la jornada de este domingo, en distintos puntos de la geografía nacional, hubo grandes concentraciones populares en calles, avenidas y colmadones en donde la gente con banderas, cornetas, música y bailes apoyaba el equipo quisqueyano.
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