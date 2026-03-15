Alex Rodríguez anticipa "el juego del año" entre RD y Estados Unidos

Álex Rodríguezindicó que esa presencia de leyendas contribuye a reforzar el entusiasmo del grupo y a mantener una atmósfera de confianza y energía alrededor del conjunto dominicano. ( AFP )

El exjugador de Grandes Ligas Alex Rodríguez afirmó que el enfrentamiento entre República Dominicana y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol se perfila como "el juego del año", al destacar la calidad de los equipos y el ambiente que rodea al conjunto dominicano en el torneo.

Rodríguez señaló que el partido tendrá un duelo de alto nivel en el montículo, con el lanzador estadounidense Paul Skenes frente a la ofensiva dominicana, a la que calificó como "el mejor lineup del mundo" en la actualidad.

¿Qué destacó Alex Rodríguez sobre el equipo dominicano?

"Qué maldito juego", expresó el exantesalista al referirse al enfrentamiento, que considera uno de los más atractivos del torneo.

El exastro también destacó la conformación del conjunto quisqueyano, resaltando el equilibrio ofensivo y la variedad de recursos que presenta el equipo.

De acuerdo con Rodríguez, la alineación dominicana combina bateo de poder, disciplina en el plato, velocidad en las bases y profundidad ofensiva, elementos que han contribuido al desempeño del equipo en el torneo.

En sus declaraciones, Rodríguez atribuyó parte de la cohesión del equipo al trabajo de Nelson Cruz, gerente general de la selección, y de Albert Pujols, dirigente del conjunto dominicano.

¿Dónde ver el juego?

El partido República Dominicana vs. Estados Unidos se juega este domingo 15 de marzo a las 8:00 p.m. (hora dominicana).

Si quieres vivir el ambiente desde temprano, algunos lugares comienzan actividades desde las 7:00 de la noche.

Opción 1: Ver el juego desde tu casa (la más fácil).

Si prefieres la comodidad del sofá, hay varias formas de ver el partido sin pagar nada.

Televisión abierta en República Dominicana

Estos canales transmitirán el juego:

Teleantillas – Canal10

VTV – Canal 32

Coral – Canal 39

Presencia de leyendas y ambiente en el equipo

Según explicó, ambos han sido claves en la construcción de un equipo que mantiene una fuerte identidad y una dinámica positiva dentro y fuera del terreno.

Rodríguez también se refirió al ambiente que rodea a la selección dominicana, señalando la presencia de figuras históricas del béisbol del país que han acompañado al equipo durante el torneo.

Entre ellas mencionó a Juan Marichal, quien a sus 88 años ha sido visto participando en las celebraciones del conjunto, así como a Pedro Martínez y a David Ortiz, quienes han estado cerca del equipo durante la competencia.

El exjugador indicó que esa presencia de leyendas contribuye a reforzar el entusiasmo del grupo y a mantener una atmósfera de confianza y energía alrededor del conjunto dominicano.

En ese contexto, Rodríguez destacó que la selección dominicana no solo cuenta con talento en el terreno, sino que también muestra un ambiente de disfrute y conexión entre sus jugadores.

A su juicio, los peloteros dominicanos se caracterizan por jugar con intensidad y entusiasmo, celebrando cada momento del torneo y transmitiendo esa energía tanto dentro del terreno como en el dugout.

El partido entre República Dominicana y Estados Unidos forma parte de la fase decisiva del Clásico Mundial de Béisbol y ha generado expectativa entre fanáticos y analistas por la calidad de las plantillas y el historial competitivo entre ambas selecciones.

Rodríguez invitó a los aficionados a seguir el encuentro, señalando que la transmisión incluirá una cobertura previa antes del inicio del juego y un análisis posterior tras su conclusión.