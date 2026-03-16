Bonifacio, Adames, Valdez y Alcántara regresan con el Licey

Emilio Bonifacio es el jugador con la vinculación más larga al Licey en el plantel actual. ( FUENTE EXTERNA )

César Valdez, Emilio Bonifacio, Sergio Alcántara, Mel Rojas Jr. El Club Atlético Licey anunció el lunes la retención de los principales jugadores en el proceso de la agencia libre de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Audo Vicente, vicepresidente de operaciones, informó que el veterano abridor derecho, Valdez, encabeza la tropa de lanzadores que regresarán para la próxima temporada con el conjunto azul.

Le acompañan en la lista Albert Abreu, Carlos Contreras y Elniery García, así como los relevistas Ofreidy Gómez, Ulises Joaquín, Adonis Medina y Wander Suero.

Este núcleo de lanzadores ayudó al conjunto azul a liderar la serie regular en promedio de carreras limpias colectiva (3.72) y en WHIP (1.35), siendo Jean Carlos Mejía, líder en rescates con ocho.

El torpedero Sergio Alcántara también pactó permanecer con los 24 veces campeones nacionales junto a los jugadores del cuadro Michael de León, Ramón Hernández y Domingo Leyba.

Se ejerció la opción de un segundo año de los infielders ganadores del Guante de Oro, Gustavo Núñez, quien además fue segundo en bases robadas con (19) y Cristhian Adames, quien quedó cuarto en hits conectados con 52 y en dobles con 11.

Los jardineros

De igual forma, los outfielders Luis Barrera, Emilio Bonifacio y Mel Rojas Jr., quien quedó tercero en boletos recibidos (31) acordaron continuar en la organización azul, así como el receptor Francisco Mejía.

La información fue dada a conocer el mismo día que el Escogido anunció la contratación del receptor Michael de la Cruz y el lanzador Radhamés Liz, quienes pertenecieron al Licey hasta la temporada pasada.

El equipo añil tampoco retuvo al jardinero Arístides Aquino, quien fichó con los Gigantes del Cibao.

Aquino viene además de una buena actuación en la Liga Mexicana de Béisbol, donde bateó por encima de .270, con 15 jonrones y 50 carreras impulsadas en su última campaña.